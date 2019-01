DI og Forsvarsministeriet mødes om ny overvågningslov

Dansk Industri er bekymret for efterretningstjenestens mulighed for at overvåge virksomheders oplysninger.

Et møde med efterretningstjenesten og Forsvarsministeriet onsdag kan måske berolige dansk erhvervsliv.

Dansk Industri (DI) frygter blandt andet, at Danmarks konkurrenceevne og troværdighed i udlandet bliver undergravet af regeringens planer om tvungen overvågning af "samfundsvigtige" virksomheder.

Det skriver Politiken onsdag.

Et af de store problemer er, hvordan danske virksomheders kunder i udlandet reagerer på efterretningstjenestens mulighed for at overvåge dybt fortrolige forretningsaftaler, patenter og børsfølsomme oplysninger, forklarer direktør i DI med ansvar for digitalisering Lars Frelle-Petersen.

- Vores virksomheder skal kunne forklare i andre lande, hvad det er for en type overvågning, der foregår i Danmark.

- Det bliver ikke simpelt for virksomhederne, og det kan påvirke muligheden for at garantere en vis form for sikkerhed over for en kunde eller virksomhed i et andet land. Hvad sker der med deres data, når de kommer til Danmark?, siger Lars Frelle-Petersen til Politiken.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) har i et interview i Politiken kaldt de mange overvågningsskeptikere for "konspirationsteoretikere".

Det synes DI-direktøren ikke, han er.

- Jeg tror ikke, at nogen, der kender til mit tidligere virke, vil påstå, at jeg arbejder ud fra konspirationsteorier. Det afholder jeg mig fra. Og det er ikke, fordi vi ikke har tillid til vores myndigheder - overhovedet ikke.

- Men det er klart, at der opstår meget svære spørgsmål for virksomhederne i samspillet med deres virke i andre lande, siger Lars Frelle-Petersen.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen understreger, at "vi ikke forhandler særskilt med DI om et lovforslag".

- Vi mener, at det her er velovervejet og velafbalanceret mellem hensynet til beskyttelsen mod truslerne og på den anden side borgernes og virksomhedernes retssikkerhed.

- Nu er det i høring, og vi følger ikke alt, hvad der bliver sagt. Men vi lytter, og i det omfang der skal gøres noget, så vil det blive gjort, siger han til Politiken.