Corona og Budweiser øger salget hos verdens største bryggeri

AB Inbev, verdens største bryggeri, melder om et godt salg af Budweiser under VM i fodbold.

Verdens største bryggeri, belgiske AB Inbev, øgede salget på globalt plan i 2018, hvor kendte mærker som Budweiser, Corona og Stella Artois trak op.

Det belgiske bryggeri, der har danske Carlsberg som en af sine største konkurrenter, fremhæver en god udvikling i Vesteuropa, Mexico, Kina og Afrika.

Samlet blev salget af våde varer øget med knap fem procent i løbet af sidste år.

Ugunstige valutakurser betyder dog, at salget er faldet med små tre procent, da kassebeholdningen skulle gøres op.

Det belgiske bryggeri kan stadig mønstre et salg på 358,7 milliarder kroner. Det viser årsregnskabet, der er offentliggjort torsdag morgen.

Ud over de kendte ølmærker har AB Inbev en lang række mindre mærker, og samlet er der over 500 forskellige slags drikkevarer på hylderne verden over.

Bryggeriet satte i sommer sin største kampagne nogensinde i søen under VM i fodbold i Rusland med Budweiser.

Det har været med til at øge kendskabsgraden til mærket. Ifølge AB Inbev selv var der fem milliarder opslag på de sociale medier med Budweiser under sommerens VM-slutrunde.

Salget af Budweiser steg med omkring fem procent i 2018. Af AB Inbevs globale ølmærker var det dog Corona, som voksede mest med en fremgang på 18 procent over det seneste år.

AB Inbev købte sidste år bryggeriet Sabmiller, der på daværende tidspunkt var verdens næststørste bryggeri. Prisen lød på knap 700 milliarder kroner.

Med handlen har AB Inbev cementeret positionen som markedsleder, hvor Heineken er nummer to efterfulgt af Carlsberg.