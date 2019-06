Cigaretsalget styrtdykker til laveste niveau siden 1961

I 2018 blev der solgt næsten en milliard cigaretter færre end året før i Danmark. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Der er ikke blevet solgt så få cigaretter siden 1961.

I alt blev der i Danmark købt 5,14 milliarder cigaretter. Det svarer til, at hver indbygger over 18 år købte 1113 cigaretter sidste år.

Salget af cigaretter faldt nogenlunde stabilt fra midten af 00'erne til 2013. Siden da er salget stagneret og endda steget en lille smule.

I 2018 er der dog sket et mærkbart fald på 16 procent.

Til gengæld er tørsten efter alkohol vokset. I 2018 steg salget af øl og vin med over en kvart milliard liter målt i ren alkohol.

Hos Kræften Bekæmpelse glæder administrerende direktør Jesper Fisker sig over det faldende salg.

- Det er rigtig, rigtig positivt. Jo færre cigaretter, der bliver solgt, jo bedre. Hvorfor det så er sådan, er svært at svare på, fordi vi kan se, at andelen af rygere er stigende. Det må betyde, at de, der ryger, ryger mindre, siger han.

Han peger også på, at der de seneste år har været stor opmærksomhed på, at det ikke er sejt at ryge, ligesom flere uddannelsesinstitutioner har forbudt rygning på deres grunde.

Kræftens Bekæmpelse vil i den kommende tid dykke mere ned i tallene for at forsøge at få en forståelse for, hvad udviklingen skyldes.

Den seneste rygeundersøgelse foretaget af Hjerteforeningen, Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen viser, at 40 børn og unge begynder at ryge hver dag. Det er dem, der skal sættes ind over for, mener Jesper Fisker.

- Hvis de bliver ved med at ryge, vil halvdelen dø af det.

- Vi kan se, at der næsten ikke er nogen, der begynder at ryge, når de er fyldt 18-20 år. Så hvis vi kan holde børn og unge fra at ryge, indtil de fylder 20 år, er det tæt på, at problemet er løst, siger Jesper Fisker.

Hvis det skal lykkes, er det ifølge Kræftens Bekæmpelse vigtigt, at der bliver indført en række initiativer.

Det gælder både højere priser, at cigaretterne gemmes væk i butikkerne, at pakker får en kedelig indpakning, og at der bliver indført flere røgfri miljøer.