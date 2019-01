Ingrediensproducenten Chr. Hansen øgede omsætningen i sit første kvartal - der sluttede med november - til 269,4 millioner euro. Overskuddet steg også, viser regnskabet.

Selskabet, der laver ingredienser og enzymer til blandt andet farve- og fødevareindustrien, kunne dog ikke leve op til aktieanalytikernes forventninger ifølge estimater indsamlet af Ritzau Finans.

- Vi har haft en stærk start på året, hvor divisionen "Food Cultures & Enzymes" har leveret en stærk organisk vækst med bidrag både fra mængder og euroens kurs.

- Vi er opmuntrede af den solide start på året og fastholder vores forventninger til hele regnskabsåret, skriver administrerende direktør for Chr. Hansen Mauricio Graber i regnskabet.

Dermed venter selskabet stadig en organisk vækst - væksten uden opkøb eller frasalg - på 9 til 11 procent og en driftsmargin før særlige poster på 29,5 procent.

Med en omsætning på 269,4 millioner euro og et driftsresultat på 70,3 millioner euro kunne Chr. Hansen ikke følge med analytikernes forventninger ifølge Ritzau Estimates.

Her lød forventningen på en omsætning på 274 millioner euro og et driftsresultat på 72,7 millioner euro.

- Investorerne har for mig at se nultolerance over for, om væksten lodder af.

- Så vi skal igen se et kvartal med en høj organisk vækst - gerne med meldinger om, at selskabet ser bedring nogle af de steder, hvor det har været udfordret, sagde senioranalytiker hos Sydbank Morten Imsgard forud for regnskabet.

Finansdirektør i Chr. Hansen Søren Westh Lonning fortæller til Ritzau Finans, at man er godt tilfreds med væksten.

- Vi har fået en fornuftig start på linje med vores forventningerne, så nu handler det om at fastholde momentum. Vi skal blive ved med at jagte de muligheder, der er, at lancere og udvikle produkter og gøre en forskel fra kunderne i markedet, siger han.