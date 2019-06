Bag KPA står Kjeld Poulsgaard Andersen, som for 25 år siden begyndte med at handle brugt cateringudstyr - det, som senere blev til Cateringinventar.dk, og som lige siden ved knopskydning har fået en række "søster-webshops" med fokus på cateringemballage, restaurantinventar, opvaske- og vaskemaskiner, knive og udlejning af professionelt udstyr til for eksempel festival-madboder.

Virksomheden markedsfører sig nærmest udelukkende via internettet, men egentlig burde der vel hænge et stort neonskilt med teksten "drømmefabrik" på væggen. Det er her, den unge pizzabager ankommer med ild i øjnene og drømmen om at blive iværksætter med eget køkken.

Kært barn har mange navne, og KPA er formentlig mest kendt via sine webshops, blandt andet Cateringinventar.dk, Cateringemballage.dk, Restaurantinventar.dk, Cateringudlejning.dk - og de to nye shops henvendt til privatmarkedet: Knivblokken.dk og Gastrobutikken.dk.KPA har navn efter Kjeld Poulsgaard Andersen, som i 1994 begyndte med køb og salg af brugt catering-inventar. Han var så forudseende at navngive sin søn Kristoffer, som altså også har initialerne "KPA".Sønnen er uddannet revisor og er efter eget ønske trådt ind i virksomheden og ejer i dag knap halvdelen. Lederne af de forskellige niche-webshops har mindre aktieposter i datterselskaberne, dels for at fastholde gode medarbejdere, dels for at motivere lederne.KPA-koncernen består af Kpa Inventar ApS, Kpa Import ApS, Kpa Web ApS, Kpa Gastro ApS og Kpa udlejning ApS. Selskabet beskæftiger 28 medarbejdere og råder over 10.000 kvadratmeter butik og lager i Ikast.Virksomheden har otte gange fået Børsens Gazellepris. KPA-koncernen præsterede i 2018 et overskud på knap 15 millioner kroner og har en stærk og sund egenkapital på lidt under 60 millioner kroner.Hjemmeside: www.cateringinventar.dk

KPA sælger køkkengrej til professionelle - også dem, der skal røre virkelig meget sovs på én gang med sådan et kæmpe-piskeris. Kristoffer Poulsgaard Andersen er anden generation i det familieejede Ikast-firma og kan glæde sig over stor succes med salget. Foto: Thomas Maxe

- Selv om Mercedes og BMW er rigtig gode biler, så er en Skoda er jo ikke en dårlig bil. Vi giver kunderne muligheden for selv at vælge, om de vil have cateringinventar fra vores egen budget-linje eller et dyrere mærke, eller måske købe brugt. Til gengæld er vi også ærlige om forskellen i kvalitet. Hvis en kunde kommer ind for at købe en blender til 598 kroner og siger, at han har planer om at åbne en juicebar, så vil vi fortælle ham, at det ikke duer, forklarer han.

- Der var fire-fem dygtige konkurrenter på markedet, da vi besluttede at sælge nyt udstyr. Enten skulle vi konkurrere mod dem, eller også skulle vi finde en helt ny tilgang. Og vi bemærkede, at prisniveauet var meget højt, husker Kristoffer Poulsgaard Andersen.

Kjelds søn, Kristoffer, tog en revisoruddannelse, men han kedede sig og fik mulighed for at gå ind i familievirksomheden, hvis han kunne tjene sin egen løn. Det kunne han, blandt andet ved at sætte gang i salget af nyt udstyr, som har medvirket til at indbringe otte eksemplarer af Børsens gazelle-statuette.

Kontant er billigere

KPA's vej til billigere produkter handler om at sælge på en ny måde.

- Branchen har været præget af konsulenter. En kunde ringer måske til fem forskellige konsulenter, og så vil de fire af dem jo køre forgæves for at give tilbud. Samtidig oplevede de andre leverandører tab ved at give kredit. Her kommer kunderne til os - så kører vores sælgere ikke forgæves. Og samtidig beder vi kunderne om at betale forud sådan, at vi i stedet for at kalkulere med tab på nogle få dårlige betalere kan sænke prisen for alle, siger Kristoffer Poulsgaard Andersen.

Men "billigt" er altså ikke det samme som skrammel, for "så ville vi få det kylet lige i nakken af de professionelle", som Kristoffer Poulsgaard Andersen siger det. Og billigt udstyr kan altså godt være en opvaskemaskine til 20.000-25.000 kroner - plus moms.

- Opvaskemaskiner er et godt eksempel på de mange krav, som fødevaremyndighederne stiller. Maskinen skal kunne skylle service med mindst 80 grader varmt vand, og det kan almindelige husholdnings-maskiner normalt ikke. Samtidig må det ikke tage mere end et par minutter at vaske. Derfor er der brug for kraftigere - og dyrere - maskiner til professionel brug, forklarer Kristoffer Poulsgaard Andersen.

Myndighedernes krav om dokumentation er ikke altid noget, man går så højt op i hos de udenlandske leverandører. Det kan være lidt af en udfordring.

- Selv om vi har mange ens krav i EU, så er der stor forskel på, hvordan reglerne bliver håndhævet. Herhjemme er vi langt foran med fødevaresikkerhed og -kontrol. De griner lidt, når vi snakker med en leverandør i Italien og beder om dokumentation for, at udstyret er godkendt til fødevareproduktion. Det er de ikke vant til, at nogen går op i, siger han.