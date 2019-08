Carlsberg overgår nu storebror Heineken i evnen til tjene penge

Carlsberg er tredjestørste bryggeri i verden, men overgår nu nummer to, Heineken, i evnen til at tjene penge.

Carlsberg har de seneste år haft som målsætning at nå op på siden af konkurrenten Heineken, når det kommer til evnen til at veksle salg til indtjening.

Og i de første seks måneder af 2019 har Carlsberg rent faktisk overgået hollandske Heineken.

Carlsbergs overskudsgrad - hvor meget salg der veksles til overskud - var i første halvår på 15,7 procent. Det er steget fra 14,1 for et år siden. Det viser bryggeriets regnskab, der er offentliggjort torsdag.

Dermed er Carlsberg akkurat forbi Heineken. Hollænderne havde i første halvår en overskudsgrad på 15,6 procent.

Michael Friis Jørgensen, der er aktieanalytiker i Alm. Brand, mener, at resultatet skal fastholdes over en længere periode, før Carlsberg kan sætte flueben ud for målsætningen.

- Det er en milepæl for Carlsberg, men det er et halvår, hvor Heineken har været lidt i problemer.

- Heineken led af stigende priser på de råvarer, der indgår i øl, og stigende omkostninger på transport, og det har ikke på samme måde præget Carlsberg, siger Michael Friis Jørgensen.

Carlsbergs forbedring er ifølge analytikeren et resultat af, at bryggeriet lykkes med at sælge flere øl i de dyrere kategorier, hvor der er bedre indtjening at hente. Samtidig er der godt styr på omkostningerne.

- Det er en del af Carlsbergs strategi. Der er ikke så meget vækst at hente, for befolkningen drikker ikke rigtig flere øl, og derfor er der fokus på at forbedre indtjeningen, og det er det, ledelsen prøver at få frem, siger Michael Friis Jørgensen.

Selv om Carlsberg er forbi konkurrenten på det ene nøgletal, er Heineken dog fortsat omkring tre gange større end Carlsberg på salg.

I første halvår solgte Heineken for 101,5 milliarder kroner. Carlsbergs salg lød i samme periode på 33 milliarder kroner.

Både Carlsberg og Heineken er samtidig langt efter ølmarkedets leder, belgiske AB Inbev, der i første halvdel af 2019 solgte for 177 milliarder kroner.

AB Inbev har samtidig en overskudsgrad på 33,8 - altså cirka dobbelt så høj som Carlsberg og Heineken.