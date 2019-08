Årets første seks måneder har budt på fremgang for Carlsberg, der særligt er vokset i Asien.

Det danske bryggeri, der er det tredjestørste i verden, solgte for 33 milliarder kroner i årets første halvdel. Det er to milliarder kroner højere end samme periode året før.

Det viser Carlsbergs regnskab, der er offentliggjort torsdag morgen.

Samlet er salget steget 24 procent i Asien, mens overskuddet er vokset med 35 procent. Bryggeriet fremhæver en god udvikling i lande som Kina, Vietnam og Laos.

Desuden går salget af de lidt dyrere øl frem. Det er et centralt element i Carlsbergs strategi, hvor det vil have forbrugerne til at købe øl i de dyrere kategorier - såsom specialøl - da der er bedre indtjening at hente.

I Kina nævner Carlsberg en god udvikling for de lokale mærker Wusu og Dali. Til gengæld er salget af Carlsberg-øl dæmpet af mindre salg i nattelivet.

Ifølge aktieanalytiker Michael Friis Jørgensen fra Alm. Brand understreger regnskabet, at Carlsberg endelig har fået godt fat i Asien.

- Det har tidligere været et lidt problemfyldt marked, men nu ser det ud til, at man rigtig får skubbet tingene i den rigtige retning og får sine mærker ud i de her markeder og samtidig har haft styr på omkostningerne, siger Michael Friis Jørgensen.

- Men Carlsberg er ikke enestående i Asien, for flere af de andre konkurrenter har også vist gode tendenser, siger han.

Mens det asiatiske marked er gået frem, har væksten stået stille på hjemmebanen i Vesteuropa, men det skal ses i lyset af, at samme periode sidste år var ekstraordinært god.

Sommeren 2018 bød på en historisk varm sommer og VM i fodbold, hvilket normalt trækker salget i vejret.

Selv om salget ikke gik frem i Vesteuropa, har Carlsberg forbedret sin indtjening i regionen. Det hænger sammen med et stigende salg af øl i de dyre kategorier og faldende omkostninger.

Derimod er både salg og indtjening gået en anelse tilbage i Østeuropa, der er Carlsbergs mindste region.

Samlet set har det stigende salg for hele bryggeriet - inklusive mersalg af de dyrere øl - medvirket til, at Carlsbergs overskud er øget med 659 millioner kroner til 3,54 milliarder kroner i første halvår.

Carlsberg havde allerede i sidste uge løftet sløret for, at salget var gået bedre end ventet i første halvdel af året, da bryggeriet opjusterede forventningerne til overskuddet i 2019.