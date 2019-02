Cannabis og nyt Gasa: Fynske gartneribranche har medvind

Det er blevet rarere at være gartner i Danmark. Omverdenen har fået mere tiltro til branchen, og den får bedre muligheder for at tiltrække ung og veluddannet arbejdskraft.

Det mener gartner Jørgen Andersen, Fraugde, der er formand for Dansk Gartneri, som i dag holder generalforsamling på Hotel Nyborg Strand.

- Vi kan se, at folk udefra investerer mange penge i vores branche. Det er tegn på, at der er andre end os selv, der tror på vores fremtid, siger han.

Han peger blandt andet på to store investeringer i industrikvarteret syd for Odense omkring Sanderum. Her har branchens største grossist, Gasa Group, opført et helt nyt hovedkvarter og logistikcenter, og lige ved siden af har branchens største vognmand, Alex Andersen, opført sit nye domicil.

- Samtidig har foreløbigt to store cannabisproducenter investeret meget store beløb i gartnerier i Odense, og der er stor interesse fra mange andre, som har fået tilladelse til at gå i gang. Det giver en helt ny opmærksomhed om vores erhverv, og det vil formentlig gøre det muligt at tiltrække nye typer medarbejdere - blandt andet højtuddannede som for eksempel farmaceuter, siger Jørgen Andersen.

Gasa Group er desuden blevet solgt. Oprindeligt var virksomheden ejet af gartnerne selv, og nu har den for første gang fået en ejer uden for andelsbevægelsen i form af kapitalfonden Erhvervsinvest.

- Salget har betydet nogle ændringer på forskellige områder, men det er ikke noget, der bekymrer os. Vi er også kun interesseret i, at Gasa Group er professionel, og bliver drevet rationelt, og vi er glade for, at Erhvervsinvest har meddelt, at man vil investere i vores område, siger Jørgen Andersen.