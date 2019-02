Cannabis hjemme i stuerne: - Jeg er villig til at afprøve det

Bente Mortensen og Preben Nielsen

- Vi er faktisk primært dukket op herude, fordi vi gerne ville vide, hvordan produktet virker. Min mand og jeg har prøvet at købe nogle piller over nettet, men de havde ikke den store virkning. Derfor ville vi gerne høre, om det her måske var noget, der kunne hjælpe min mand af med smerterne i ryggen og benene, fortalte 70-årige Bente Mortensen og fortsatte:

- At producere medicinsk cannabis er en rigtig god idé, hvis det kan hjælpe folk af med deres smerter. Jeg er meget større tilhænger af det end af morfin.

- Jeg kunne ikke mærke nogen forskel på, om jeg tog pillerne eller ej, så derfor er jeg villig til at prøve det her produkt. Lægerne siger, at de ikke kan gøre mere. Hvis det her virker, er det helt sikkert et forsøg værd, lød det fra 76-årige Preben Nielsen.