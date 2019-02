Det canadiske firma QuadrigaCX har måttet søge om konkursbeskyttelse efter stifterens død.

Firmaet håndterer kunders investeringer i kryptovaluta, altså digitale møntfødder. Men det kan ikke tilgå kundernes penge, da de ligger på den afdøde stifters computer.

Det skriver flere medier, deriblandt det canadiske statsmedie CBC.

- Det er en hård lektie. Jeg kommer nok til at undgå kryptovaluta fremover.

- De har efterladt os i komplet mørke, og jeg forbereder mig på det værste, siger Elvis Cavalic, der har prøvet at trække omkring 75.000 kroner ud af sin konto hos QuadrigaCX, til CBC.

Problemet er opstået, da stifteren Gerald Cotten pludseligt døde i Indien i december 2018.

Ifølge CBC opererede firmaet med såkaldte varme og kolde depoter.

Varme depoter - eller Wallets - bliver brugt til transaktioner, mens kolde depoter bliver brugt til opbevaring af kundernes kryptovaluta. Det bliver de for at beskytte dem mod tyveri eller forsøg på at hacke kontiene.

Gerald Cotten havde de kolde depoter på sin computer, som firmaet ikke kan få adgang til. Og han stod for langt størstedelen af arbejdet med at håndtere de over 300.000 kunders konti.

Samlet fremgår det af QuadrigaCX's ansøgning om konkursbeskyttelse, at selskabet skylder sin kunder 250 millioner canadiske dollar, og at de ikke har adgang til kryptovaluta i form af blandt andet Bitcoin for 190 millioner canadiske dollar eller 940 millioner kroner.

Kvalerne har ifølge CBC givet yderligere uro omkring kryptovalutaer. I forvejen har de mistet megen opbakning oven på en voldsom prisboble og efterfølgende kollaps i slutningen af 2017 og starten af 2018.

- Det understreger virkeligt behovet for, at regeringen træder til og regulerer kryptovalutabørser, siger vicedirektør i handelsplatformen bitbuy.ca Dean Skurka til CBC.