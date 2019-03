Byggemarked bliver depotrum

Det er godt et år siden at XL forlod byggemarked og hallerne på Bellevue i Rudkøbing og siden har det store område stået tomt. Og hvad stiller man op med et tomt byggemarked en stor grund og en høj hal?

Strandgården aps med Frits Nielsen i spidsen, der ejer området, er i øjeblikket ved at få indretter halvdelen af den store byggemarkedshal til depotrum.

- Vi får 50 depotrum i varierende størrelser, og 15 af rummede er allerede lejet ud før de er sat op, fortæller Frits Nielsen.

Området er opvarmet og videoovervåget og der kræves kode til såvel rummene som overhovedet at komme ind på området.

Det er ikke ukendt, at depotrum er mere og mere efterspurgt og kan være en god forretning.

- De ting man måske ikke har plads til, men gerne vil beholde står sikkert her, og de bliver ikke ødelagt, som det kan ske i udhuse eller lignende, forklarer Frits Nielsen, der er klar til at udvide antallet af depotrum, hvis efterspørgslen er derefter. De halvtreds rum fylder kun godt det halve af byggemarkedsarealet.

- Vi har investeret en lille million i at få lavet rummene, der er et engelsk produkt . Vi har overvejet, at vi kunne lave dem i krydsfiner, men det her synes vi er bedre, det er kvalitet og det bedste, der er på markedet, siger han.

Depotrummene er i øjeblikket ved at blive sat op af et hold lettiske arbejdere, der ikke laver andet end at rejse rundt og sætte depotrummene op for det engelske firma, der laver dem. Og det går meget tjept. Derfor regner Frits Nielsen også med, at de kan være klar til 1. april.

Depotrummene er i tre størrelser 6, 10 og 14 kvadratmeter ,rumhøjden er tre meter og prisen er 91, 65 kr om måneden pr kvadratmeter. Rummene er med metalvægge, trådnet over loftet og har egen aflåst rulleport.

I hallen ved siden af byggemarkedet, hvor der tidligere var træ, har en meget høj port gjort det muligt, at udleje vinteropbevaring af meget store både.

For enden af byggemarkeds grunden ligger en åben hal, der allerede er taget i brug som garage for naboerne i området.

-Der bliver ikke så meget plads til parkering på Bellevue, når de nye boliger på havnen er færdige, så flere har vist interesse for at få garager her hos os, siger Frits Nielsen.