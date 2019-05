Byggebranchen ser med skepsis på fremtiden

Der er ikke udbredt forårshumør i byggebranchen, hvor virksomhederne ser negativt på fremtiden.

Danmarks Statistiks konjunkturbarometer, der måler humøret blandt virksomheder, faldt i maj til minus fem. Det er et fald fra minus fire i april. Det er samtidig det laveste niveau i to år.

Det er især virksomhedernes forventninger til fremtidige ordrer, som har taget et dyk.

Hos Dansk Byggeri, der repræsenterer bygge- og anlægsbranchen, vurderer cheføkonom Bo Sandberg, at usikkerhed om den globale økonomi spiller ind.

- Det er ikke forårsstemning, der præger erhvervslivet og byggeriet i øjeblikket.

- Det er formentlig især det usikre internationale baggrundstæppe, der bekymrer virksomhederne, skriver han i en kommentar.

Han fortæller, at udviklingen passer overens med Dansk Byggeris seneste prognose for marts.

Den peger på fremgang i branchen i 2019 og begyndende tilbagegang i 2020.

Samtidig viser tallene fra Danmarks Statistik, at virksomhederne ser en udfordring med at skaffe arbejdskraft.

23 procent af virksomhederne i branchen fortæller, at de har svært ved at finde de medarbejdere, de har brug for.

Det er dog et fald fra 34 procent i juli sidste år, der var det hidtil højeste niveau efter finanskrisen.

- Nu ser tallet ud til at have stabiliseret sig i overkanten af 20 procent. Men der er ingen grund til at tro, at udfordringen med at skaffe kvalificeret arbejdskraft går væk af sig selv, skriver Bo Sandberg.

Han vurderer, at den lidt mindre udfordring med at skaffe arbejdskraft hænger sammen med, at byggeriet er delt over i to.

Der er godt gang i renovering, bolig- og erhvervsbyggeri, mens der er mindre at lave af vej- og baneanlægsopgaver.

Han mener, at der politisk skulle være mere fokus på at udvide arbejdsstyrken.