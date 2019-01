Ambitionen er stadig at gøre Odense til europæisk centrum for business tænkning, når der for tredje år kaldes til Thinkers50 i Odense i september. Ud over Asien er kvinderne i centrum, for der er flere kvinder blandt talerne end tidligere.

World Economic Forum med store business-tænkere fra hele verden sluttede sit årlige topmøde i Davos i Schweiz i sidste uge, og vel er Odense ikke Davos, men ambitionen er fortsat at gøre efterårets Thinkers50-arrangement i Odense til en international begivenhed for danske og udenlandske business-folk med attraktive og anerkendte oplægsholdere. I år holdes Thinkers50 for tredje gang, det sker i Odeon den 25. og 26. september, og i år er temaet Asien med overskriften er "Learning from Asia" - det kan vi lære af Asien. Hensigten med Thinkers50 European Business Forum, som er det officielle navn for arrangementet, er at gøre Odense til et europæisk centrum for business tænkning og på den måde være en form for vækst- og tiltrækningsmotor. Derfor støtter Odense Kommune arrangementet de første år økonomisk med samlet set cirka seks millioner kroner, fordelt over fire år.

Thinkers50 i Odense



Arrangementet er led i Odense Kommunes vækststrategi og støttes med kommunale kroner, 2,9 millioner kroner i årene 2018-2020. Der blev brugt cirka 600.000 kroner i 2018, så der er 2,3 millioner til 2019 og 2020. Det første år, 2017, var tilskuddet 2,9 millioner kroner. Fra 2021 skal det være økonomisk selvbærende. Thinkers50 er led i European Business Forum og afholdes den 25. og 26. september i Odense i Odeon. Der er plads til 500 deltagere. Billigste billetter koster 1475 euro. Desuden priser på 1975 euro og VIP-billetter til 2475 euro, de sidste giver adgang til at komme tættere på oplægsholderne og sidde til bords med dem til VIP-middagen om aftenen. Det er tredje gang, Thinkers50 afholdes i Odense. Odense er udvalgt til at være centrum for Thinkers50 i Europa, mens New York, Abu Dhabi og Qingdao i Kina står for de øvrige regionale Thinkers50-aktiviteter.Læs mere på www. thinkers50europe.com og www.thinkers50.com , hvor der er mange flere detaljer om arrangementet.Arrangementet er led i Odense Kommunes vækststrategi og støttes med kommunale kroner, 2,9 millioner kroner i årene 2018-2020. Der blev brugt cirka 600.000 kroner i 2018, så der er 2,3 millioner til 2019 og 2020. Det første år, 2017, var tilskuddet 2,9 millioner kroner. Fra 2021 skal det være økonomisk selvbærende.

Anna Rosling er blandt talerne til årets Thinkers50-arrangement i Odense. Hun er kendt for bogen "Factfulness."

Asien meget mere end kopier Når danske virksomheder for 10-20 år siden solgte produkter til Asien, blev de ikke altid anvendt efter hensigten, fortæller vækstchef Bjarke Wolmar, Odense Kommunes ansvarlige for Thinkers50. De blev typisk skilt ad og kopieret, men situationen er en helt anden i dag, for mange virksomheder i Asien er kommet foran og vil have adgang til markedet i Europa. - Deltagerne kan i år forvente sig et helt unikt indblik i motiver, tænkning, teknologi og forretningsmodeller, som kan omsættes i europæiske virksomheder. Hidtil har vi mest lyttet til business tænkere fra Harvard og Silicon Valley i USA, i år kan vi måske lære mere af tænkere og virksomheder fra Asien, forklarer Bjarke Wolmar. Kina og Indien er i dag to af verdens største økonomier, og nogle af verdens mest avancerede teknologier udvikles i Asien. På forummet skal deltagerne blandt andet diskutere, hvad europæiske virksomheder kan lære af forretnings- og innovationsmodeller fra Asien.

Den finsk-svenske anerkendte økonom Kjell Nordström er blandt talerne til Thinkers50 i september i Odeon.

14 talere klar Der er foreløbig 14 talere klar på programmet, heraf er halvdelen kvinder, fordi borgmesterforvaltningen i Odense, der sammen med Thinkers50 står for forummet, har bestræbt sig på at skabe fokus på ligelig kønsfordeling blandt både talere og deltagere - helt i overensstemmelse med det femte af FN's 17 verdensmål. Blandt talerne er Anna Rosling, medforfatter til bogen "Factfulness", den danske Kina-ekspert Christina Boutrup samt tre asiatiske kvindelige talere, mens hovedtaleren, der skal afholde en særlig seance, European Business Lecture, først offentliggøres senere på foråret. Der er åbnet for billetsalg, og priserne afspejler, at Thinkers50 er for medarbejdere med en vis status i virksomhederne. Det koster nemlig fra godt 8.000 kroner for billigste kategori af billetter til godt 18.000 kroner for dyreste VIP-kategori, som giver adgang til middag med nogle af oplægsholderne. Priserne har dog ikke afskrækket fynske virksomheder fra at sende flere ansatte af sted. For eksempel havde Plus Pack hele sin ledergruppe på ni mand med på Thinkers50 2018. Der er plads til 500 deltagere, og målgruppen er ledere, som ønsker deres viden om strategi, ledelse og forretningsudvikling opdateret.

Grevinde Alexandra var blandt talerne ved sidsteårs Thinkers50. Arkivfoto: Nils Svalebøg