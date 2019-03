Bundlinjen bugner hos fynsk robotfirma: Har ansat 174 på bare et år

I gennemsnit var der ansat 315 i moderselskabet i Odense i 2018. Det tal vil helt sikkert stige, for virksomheden regner med at fortsætte sin kraftige vækst i 2019. Ifølge ledelsesberetningen forventer man en stigning i salget på 30-40 procent - til sammenligning steg dette tal med 31 procent i 2018 og nåede op på lige under 1,5 milliarder kroner.

Universal Robots er vokset i flere år, men i de to foregående år steg antallet af medarbejdere kun med omkring 80 om året, så virksomheden har skruet meget kraftigt op for udvidelserne. Det er ikke til at sige præcist hvor de nye ansatte arbejder, men 100 af dem er blevet ansat i det danske hovedselskab, mens 74 er ansat i datterselskaberne rundt om i verden.

MiR gav stort underskud

Teradyne købte Universal Robots i 2015 for omkring 2,3 milliarder kroner. I 2018 købte selskabet en anden odenseansk robotvirksomhed MiR for 1,8 millioner kroner. Regnskabet for MIR er ikke offentliggjort, men nogle af tallene fremgår af Teradynes regnskab.

Ifølge det amerikanske regnskab har MiR omsat for 158 millioner kroner fra overtagelsesdagen 25. april og resten af året. I samme periode har virksomheden givet et underskud på 50 millioner kroner. Tallene er ikke umiddelbart sammenlignelige, da der ikke er tale om almindelige regnskabstal for et helt år men kun tal for Teradynes ejertid.

Det har ikke været muligt at få en kommentar til de nye tal fra nogle af virksomhederne.