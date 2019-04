Bryllupsturisme smidt ud med badevandet

Bryllupsturismen var en vigtig del af Ærøs turismeomsætning. Med nye regler fra årskiftet er den turisme næsten væk. Men der er stadig et lille håb for opretning.

Da første kvartal i 2018 var overstået kunne man tælle op, at der var foretaget over 1000 vielser på Ærøs Rådhus. Ærø har nemlig igennem en årrække arbejdet aktivt på at tiltrække udlændinge, der gerne vil giftes, men ikke kan det af forskellige årsager i deres hjemland, typisk lang ventetid og bureaukrati. De mange vielser i løbet af årene skabte en stor merværdi i samfundet på Ærø. Dels fordi gæsterne overnattede, og dels fordi de lagde nogle penge på øen imens, de var her.

Men den turisme er fra 1. januar i år stort set druknet efter nye vielsesregler. Efter første kvartal kan borgmester Ole Wej Petersen (S) nu kun tælle 100 vielser. Grunden er en lovændring, der skal forhindre proformaægteskaber. Den nye lov betyder, at det nu er en central enhed i staten, der skal godkende ægteskabspapirer, og ikke kommunerne. Det fjerner incitamentet for folk til at blive gift på Ærø, siger Ole Wej Petersen:

- Vi havde strømlinet vores proces, sådan at folk kunne ansøge online. Så kom de herover, og vi ordnede resten af papirarbejdet på et døgn. Det krævede at de tog en overnatning på øen, og det var godt for øen, siger han.

- Nu skal de ansøge direkte ved staten og får enten afslag eller lov. Det tager længere tid, og nu behøver de jo ikke tage til Ærø for den hurtige ekspedering. De kan køre til Tønder eller andre kommuner på fastlandet, siger Ole Wej Petersen.