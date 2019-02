Bryggeriformand på Vestfyen: Vi var nødt til at gøre noget

Bryggeriet Vestfyens resultater er for dårlige, og virksomheden har brug for ændringer og for friske øjne til at finde nye muligheder. - Vores resultater betød, at bestyrelsen var nødt til at gøre noget, siger bestyrelsesformanden efter dagens farvel til direktøren.

Det var de hårde vanskeligheder med økonomi og faldende salgstal, der var medvirkende til, at Bryggeriet Vestfyen tirsdag sagde farvel Poul Mark, administrerende direktør gennem 16 år. Det siger bryggeriets formand, Poul Bertelsen, Assens.

- Det kan jo ikke hjælpe, at jeg sidder og lader som om, at jeg er tilfreds med resultaterne - et underskud sidste år og et meget lille plus året før. Vi skal jo gøre noget, vi skal jo forbedre det. Det er vores ansvar som bestyrelse, siger Poul Bertelsen, der også er formand for den ene af de to store aktionærer, Bryggeriet Vestfyens Fond.

- Der kommer et tidspunkt, hvor vi er nødt til at gøre noget andet, og hvor vi må have en ind udefra og se på det hele med friske øjne, siger Poul Bertelsen, der tidligere var direktør for Assens-virksomheden Plum.

Poul Mark fratræder sit direktørjob "efter gensidig aftale," som det udtrykkes i en pressemeddelelse. Men Poul Bertelsen overdriver ikke enigheden mellem de to parter.

- Vi har jo taget snakken, det er ikke sådan, at han er bortvist. Poul er enig i, at det kan da være godt, men han har også en stor veneration for bryggeriet, så han gør det da også med vemod - vi skal jo ikke spille skuespil over for hinanden, siger bestyrelsesformanden.

Poul Mark har været direktør i 16 år, og i de første mange år lykkedes det ham at forbedre økonomien kraftigt - for eksempel steg omsætningen med mere end 150 procent frem til 2013/14.

- Han har gjort det godt. Virksomheden var lukningstruet, da han kom, og han reddede den, så vi er ham meget tak skyldig, siger Poul Bertelsen.

Bryggeriet Vestfyen har i mange år været dygtig til at levere standardøl og -sodavand i store mængder til blandt andet butikskædernes private mærker og til grænsehandlen. Men ifølge virksomheden er pilsnermarkedet meget presset, og det er en af årsagerne til, at omsætningen er faldet 22 procent over de seneste fire regnskabsår.

Virksomheden brygger også de meget dyrere håndværksøl, som man kender fra mikrobryggerier, og har for nylig overtaget mikrobryggeriet Indslev.

- Vi skal i bedre kontakt med vores forbrugerne, vores slutbrugere. Vi har været vant til at kontakten gik til butikkerne, men vi skal også kommunikere med dem, der knapper kapslen af flasken og fortælle dem om os. Vores øl vinder den ene smagskonkurrence efter den anden, og det skal vi være meget dygtigere til at udnytte, siger formanden om bryggeriets nye strategi.

Han understreger, at man ikke vil holde op med at producere de store mængder pilsnere.

Det har irriteret Poul Bertelsen lidt at store virksomheder som Arla og konkurrenten Carlsberg har fået kraftig omtale af nogle tiltag, der skal gøre produktionen mere miljøvenlig.

- Vores øl har i årevis været CO2-neutrale, fordi vi producerer vores energi ved hjælp af flis, men det får ikke den store opmærksomhed. Vi skal være bedre til at gøre opmærksom på den slags, siger han.

Bestyrelsesformanden regner med, at en ny direktør er ansat i juli eller august.