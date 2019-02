Bryggeri vil i ny retning: Vestfyens direktør ud efter 16 år

Danmarks fjerdestørste bryggeri, Bryggeriet Vestfyen i Assens, skal have ny direktør. Efter 16 år stopper Poul Mark og bliver foreløbigt afløst af salgsdirektør Rasmus Damsted Hansen.

Direktørskiftet skyldes et ønske om en ny strategi.

- I arbejdet med at implementere den nye strategi er Vestfyen og Poul Mark blevet enige om, at det nu er tid til at lade nye kræfter komme til og lede og løfte processen. Derfor stopper Poul Mark som administrerende direktør efter gensidig overenskomst, siger bestyrelsesformand Poul Bertelsen ifølge en pressemeddelelse.

Ifølge den nye strategi skal man give bryggeriets egne varemærker mere fokus og altså satse mindre på det såkaldte private label-marked, hvor man tapper øl og sodavand for for eksempel butikskæders mærker.

Vestfyen fik i 2017/18 sit første underskud i 10 år, men virksomhedens nye, midlertidige direktør mener, at der er grund til optimisme:

- Vi er landets fjerdestørste bryggeri, og vi er fortsat en af Danmarks største producenter af specialøl. Den position er styrket med overtagelsen af Indslev sidste år. Samtidig har vi investeret markant i vores produktionsanlæg, så vi er bedre rustet til konkurrencen på vores markedet, og vi har nogle omfattende planer om at udvide salget af mærkevarer, både i Danmark og på eksportmarkederne, udtaler Rasmus Damsted Hansen ifølge pressemeddelelsen.

Han er 38 år og har været ansat i et år og har tidligere arbejdet i andre fødevarevirksomheder - blandt andet har han været direktør for Meyer Food.

- Rasmus har været en central aktør i tilblivelsen af den nye strategi. Så en samlet bestyrelse har stor tillid til, at han har de rigtige kompetencer og erfaringer til at løfte opgaven, siger bestyrelsesformanden ifølge pressemeddelelsen.

Det er muligt, at salgsdirektørens plads på chefstolen bliver mere permanent. Han er kandidat til stillingen, men bestyrelsen vil gerne slå den op for at få det bedste grundlag for at vælge en ny administrerende direktør.

Da Poul Mark tiltrådte i 2003 havde salget allerede været kraftigt stigende i nogle år. I hans første 10 år steg omsætningen meget kraftigt med over 150 procent, men siden 2013/14 er salget faldet 22 procent fra 229 til 187 millioner kroner i det seneste regnskabsår.

Ifølge det seneste regnskab skyldes tilbagegangen, at der er meget hård konkurrence på pilsner-markedet. Det rammer de private label-øl, som bryggeriet producerer for butikskæder, og det rammer også det betydelige salg af Vestfyen-produkter i grænsebutikkerne. En kraftig satsning på det kinesiske marked er foreløbig ikke gået som forventet.