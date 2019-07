Brug for flere dygtige unge i industrien: - Vi har en kæmpe opgave i at vise os selv frem

- Der er mange fordomme om at tage en erhvervsuddannelse, for eksempel at vi alle sammen kører i sænkede biler. Men det er altså ikke en nødvendighed, siger værktøjsmagerlærling Anders Kroun Laursen (th) med et smil. Foto: Mille Thomsen

Kompetente værktøjsmagere er svære at få fat i. Det ved de godt på Hjernø Værkstøjsfabrik i Odense. Netop derfor har de fokus på at gøre opmærksom på faget og på at uddanne dygtige lærlinge.

Når man sidder og SMS'er løs på mobilen, er det nok de færreste, der spekulerer over, hvor mange små plastikdele den egentlig er lavet af. Det gør de imidlertid på Hjernø Værktøjsfabrik i Odense. Her skaber de nemlig støbeforme eller "værktøj" til at lave alverdens små plasticdippedutter, som fabrikkens kunder gerne vil masseproducere. De laver støbeforme til alt lige fra legoklodser, radiatortermostater og mobiltelefoner til propper til medicinflasker. Og hvert eneste nye værktøj, de skaber, er en helt ny opfindelse. - De fleste, der kommer på besøg og ser, hvad vi laver, siger: Hold da op, findes det, fortæller teknisk chef på Hjernø Værktøjsfabrik, Per Rasmussen. På fabrikken er der ikke længere noget, der hedder industriferie, for efterspørgslen på værktøjet er så stor, at produktionen kører hele sommerferien. Derfor er der også brug for mange dygtige faglærte værktøjsmagere og industriteknikere. De er bare ikke altid helt nemme at finde. Netop derfor har virksomheden stort fokus på at uddanne flere unge indenfor faget. I øjeblikket er der fem lærlinge på fabrikken, der har omkring 60 ansatte. - En dag var der nogle studievejlederne fra folkeskolen på besøg her for at se fabrikken. Omkring halvdelen af dem sad med åben mund. De havde aldrig set sådan noget her før. Så hvordan skal de kunne vejlede skoleeleverne i, at der findes sådan en uddannelse, hvis de ikke selv ved det. Det var virkelig en øjenåbner for, at vi har en kæmpe opgave i at vise os selv frem, siger Per Rasmussen.

Sådan sikrer man sig gode lærlinge 1. RyFor at sikre sig gode lærlinge er det først og fremmest vigtigt at gøre sig bemærket i branchen med et godt ry.



- Vi er toppen af poppen indenfor vores branche. Mage af dem, der søger hos os, gør det, fordi de har hørt godt om os, fortæller Per Rasmussen.



2. Synlighed



Fabrikker som Hjernø Værktøjsfabrik ligger ofte skjult bag mure. Derfor er det vigtigt at virksomhederne gør sig synlige på forskellige platforme og til uddannelsesmesser.



3. Vær tidligt ude



På Syddansk Erhvervsskole råder man virksomhederne til, hvis muligt, at ansætte eleverne så tidligt, som muligt. Helst så eleven kan gå direkte fra grundforløb til ansættelse i virksomheden, man kan med fordel endda lave en aftale inden eleven overhovedet er startet på grundforløb.

23-årige Magnus Hansen er også i lære som værktøjsmager, inden han startede tog han en studentereksamen på handelsgymnasiet. Foto: Mille Thomsen

Vil overtage fars forretning En af de fem lærlinge på fabrikken, er 19-årige Anders Kroun Laursen, som arbejder på højtryk ude i produktionen. - Egentlig drømte jeg om at blive advokat, men så fandt jeg ud af, hvor højt et snit man skulle have, fortæller han med et grin og tilføjer: - Og så hadede jeg at gå i skole. Værktøjsmageruddannelsen svinger mellem skole og arbejde og mellem praktisk og teknisk, og det passer mig virkelig godt. Jeg har vidst, lige siden jeg blev skoletræt, at det var en erhvervsuddannelse, jeg ville have. Han har da også faget i blodet, hans far er nemlig selvstændig værktøjsmager med værksted klos op af familiens gård ved Kolding. Anders vil gerne overtage forretningen en skønne dag, selv om det er meget tidskrævende at være selvstændig. - Min far bruger rigtig mange timer på det. Om natten sætter han en alarm, står op og går ned og skifter klodser i maskinen, ind at sove igen og så op på arbejde igen klokken seks om morgenen.

Arbejdet på fabrikken indebærer en hel del avanceret teknik, maskiner og programmering. Foto: Mille Thomsen

Brug for kvikke hoveder Tidligere har det været svært for Hjernø Værktøjsfabrik at finde kvalificerede lærlinge, men det er heldigvis gået bedre de sidste par år. - Vi har jo brug for kvikke hoveder. Vi har ikke brug for dem, der har siddet bagest i klasseværelset og ingenting lavet. Dem kan vi ikke bruge til noget, konstaterer Per Rasmussen. - Vi beholder selv omkring halvdelen af dem, vi uddanner, så det er også en måde at rekruttere medarbejdere på. Det er godt nok et ret stort stykke arbejde, vi skal gøre først, og det er ikke noget, vi tjener penge på. Men vi gør det, fordi det er noget, vi skal. Alting går i stå lige om lidt, hvis vi ikke får uddannet nogle unge mennesker, siger Per Rasmussen, der selv har været ansat på fabrikken, siden han fik læreplads der for 37 år siden.

Hjernø Værktøjsfabrik laver støbeforme til masseproduktion af forskellige plasticemner. Selv en lillebitte plasticdims kræver en stor og avanceret støbeform. Foto: Mille Thomsen

En faglært start på karrieren En af fabrikkens andre lærlinge er 21-årige Kasper Sørensen. Han blev færdiguddannet værktøjsmager sidste år og er nu startet på en etårig konstruktøruddannelse. Når han er færdig med den, kan han tegne og konstruere de værktøjer, der bliver lavet ude i produktionen. - Gennem min læretid synes jeg, de sjoveste opgaver var at tegne eller konstruere noget, fortæller han. Hvilken karriere, fremtiden bringer, spekulerer han ikke så meget over endnu, men han ved, at der er et job til ham på fabrikken, når læretiden er slut. - Jeg vil gerne fortsætte som konstruktør i noget tid. Hvor lang tid ved jeg ikke. Så længe jeg bliver udfordret i mit arbejde, tror jeg, at jeg bliver ved. Men jeg tror også, at jeg på et tidspunkt kunne tænke mig at lave noget andet. Men hvad det skal være, ved jeg ikke endnu, siger han.

- Jeg tænkte egentlig, at jeg skulle på gymnasiet, men jeg var lidt skoletræt, og da jeg var til åbent hus på værkstøjsmageruddannelsen i Skive, synes jeg, at det var meget spændende, fortæller konstruktør-lærlingen Kasper Sørensen, der fra sit kontor har god udsigt over hele produktionen. Foto: Mille Thomsen

Klar til at blive sendt afsted står en støbeform til at masseproducere bægere til sødetabletter og en til at masseproducere bittesmå engangsplastic-bakker, der bruges til fertilitetsbehandling. Foto: Mille Thomsen

Støbeformene testes inden de bliver sendt ud til kunderne. Støbeformen sættes i maskinen, og der bliver sprøjte varm plastic ind i formen. Når plastikken er størknet åbner formen, og plasticemnet falder ud. Foto: Mille Thomsen

Anders Kroun Laursen håber på en dag at kunne overtage sin fars virksomhed i Kolding. Foto: Mille Thomsen