Brødfabrik vil fortsat vokse: Vi har fået en ejer med store muskler

- For to år siden var vi ude og kigge efter en partner, der kunne matche Easyfood. Vi skulle finde en partner, der havde de samme værdier og vores kultur. Der var nogle kapitalfonde i spil, men udfordringen var, at tingene blev meget kortsigtede. Det handlede mest om at optimere, så man kunne sælge videre. Her får vi en partner, der tænker langt, og måske endnu længere end jeg selv kunne drømme om, siger Flemming Paasch.

Han var med til at etablere brødvirksomheden i 2000 sammen med to andre kompagnoner og investor Hemming Van, der tidligere stod bag Daloon. Indtil opkøbet ejede Hemming Van 73 procent og direktøren havde de sidste 27 procent.

- Vi har store ambitioner, men det er ikke de gamle aktionærer, der skal bremse udviklingen. Vi har brug for nye kompetencer og større muskler, så vi kan rykke til næste niveau. Vi skulle nok kunne nå målsætningen på en halv milliard kroner med det nuværende ejerskab, men vi skal videre. Nu har vi fået en ejer der inden for fødevarer, har de største muskler i Norden, siger Flemming Paasch, der fortsætter som administrerende direktør og med en ejerandel på 10 procent.

Kolding: Målet er fortsat at ramme en omsætning på en halv milliard kroner i 2021. Den ambition bliver ikke nedjusteret efter, at Easyfood er blevet købt af fødevaregiganten Orkla, der er noteret på børsen i Norge.

Flere arbejdspladser

Salget blev sat på pause for to år siden, men i løbet af sommeren begyndte ejerne igen at kigge efter potentielle købere, der kunne hjælpe med at indfri vækstambitioner for brødproducenten, der blandt andet sælger til butiksbagerier, kiosker, cafeer og benzinstationer, primært i Danmark.

- Det vigtigste har været at finde en partner, der ser Easyfoods vækstmuligheder. Orkla har også fået øje på, at flere spiser uden for hjemmet. Det vil fortsat vækste. Samtidig betyder det noget, at det er en skandinavisk koncern, der deler vores værdier. Vi forstår hinanden, siger Flemming Paasch, der er meget glad for salget, der er med til at sikre arbejdspladser i Kolding.

- Vi kan blive ved med at udvikle virksomheden i Kolding, og vi kan sætte endnu højere mål. Det betyder også, at alle de medarbejdere vi har, at de er i trygge hænder. Der kommer formentlig flere medarbejdere til. Der er ingen tvivl om, at det bliver i Kolding, at der skal investeres i medarbejdere og i produktionen, siger Flemming Paasch.