Brød og skuespil (latin: panem et circenses) er et udtryk, der bruges i overført betydning til at kritisere både en stats forsøg på at pacificere dens borgere, og borgernes egen villighed til at lade sig bestikke med overfladiske og dekadente gaver. I begge tilfælde refereres der til en billig opfyldelse af en række overfladiske og tarvelige behov frem for at koncentrere sig om mere værdige og idealistiske mål (Wikipedia).

Den oprindelige betydning stammer fra romertiden: Udtryk fra den romerske digter Juvenals 10. satire. Det bevingede ord hentyder til de kornuddelinger samt gladiatorkampe og hestevæddeløb i cirkus, som kejseren gav befolkningen i Rom. Ifølge Juvenal var formålet at holde romerne fra at beskæftige sig med politiske forhold (Den store danske encyklopædi).