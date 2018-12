Britisk storbank får millionbøde for whistleblower-jagt

Den britiske storbank Barclays har fået en bøde på 15 millioner dollar eller 98,5 millioner kroner af de amerikanske myndigheder.

Det er blot den seneste sanktioner efter en sag, hvor bankens administrerende direktør, Jes Staley, jagtede en whistleblower.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

- Whistleblowere er afgørende for at afdække og adressere bevidste overtrædelser, siger chef for New York Department of Financial Services Maria Vullo ifølge The Guardian.

- Vores grundige efterforskning har afdækket handlinger i toppen af selskabet, der udsætter banken for risici og skaber en atmosfære, hvor ansatte kan være i tvivl om, om det er sikkert at rejse sager i banken.

Tidligere har Jes Staley personligt modtaget en bøde på 5,5 millioner kroner af de britiske myndigheder i sagen.

Sagen handler om, at bankens administrerende direktør, Jes Staley, personligt blandede sig, da en whistleblower sendte breve til bankens bestyrelsen og ansvarlige i 2016.

Whistlebloweren advarede mod ansættelsen af Tim Main til en ledende post i banken. Advarslen var baseret på, hvordan Tim Main tidligere havde ageret i branchen og på hans karakter.

Tim Main og Jes Staley er dog tidligere kolleger og venner, fra den tid de arbejdede sammen i den amerikanske investeringsbank JP Morgan.

I stedet for at lade sagen gå sin gang satte Jes Staley, der kom til Barclays i 2015, bankens sikkerhedsafdeling til at forsøge at afdække afsenderen af brevenes identitet.

Ifølge avisen The Guardian hyrede han også et amerikansk sikkerhedsfirma til at finde ud af, hvem den anonyme whistleblower var.

- En af vores kolleger var mål for et unfair personangreb via anonyme breve til bestyrelsen og direktører.

- Anklagerne var relateret til personlige sager fra for flere år siden. Og formålet var efter min mening at sværte personen til.

- I min trang til at beskytte vores kollega blev jeg for personligt involveret i sagen, har Jes Staley ifølge The Guardian tidligere skrevet i en mail til sine ansatte.