Britisk netbutiks nedtur koster dansk rigmand milliarder

Den britiske netbutik Asos, der er kendt for sit salg af modetøj og kosmetik, er mandag blevet rundbarberet på den britiske børs. Og det koster dansk Bestseller-ejer dyrt.

Ifølge erhvervsmediet Bloomberg præsenterede Asos mandag skuffende tal for salget i november. Da måneden udgør en stor del af det årlige salg i netbutikken, tøvede aktiehandlerne ikke med at straffe selskabet på børsen.

Asos' aktie styrtdykkede og tabte 40 procent af sin værdi, skriver Bloomberg. Det betyder, at selskabet har tabt markedsværdi svarende til over 11 milliarder kroner på en dag.

Det britiske blodbad trækker tråde til Danmark.

Den største investor i Asos er nemlig danske Bestseller, der er ejet af Anders Holch Povlsen. Ifølge Asos' hjemmeside sidder Bestseller på 22,6 procent af aktierne.

Bestseller-ejeren er ifølge erhvervsmagasinet Forbes' seneste opgørelse den mest velstående enkeltperson i Danmark.

Ifølge business.dk har Anders Holch Povlsen alene tabt omkring 3,3 milliarder kroner.

De dårlige salgstal fra Asos har kostet flere af de britiske konkurrenter dyrt. Asos er langt fra de første i Storbritannien, der melder om dårlige salgstal i november.

Tidligere har Sports Directs topchef, Mike Ashley, ifølge Bloomberg kaldt selskabets novembersalg "ufatteligt dårligt". Også her efterfulgte et blodbad på aktiemarkederne.

November er den første måned, hvor julehandlen begynder at slå igennem. Derfor er det første mulighed for at få en fornemmelse af, om selskaberne når deres målsætninger for julesalget.

Nyheden fra Asos mandag trak også netbutikkerne Zalando og Boohoo med sig ned. Frygten er, at det svage julesalg ikke er isoleret til Asos.