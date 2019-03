Brian Mikkelsen: Touren tiltrækker turister

Det var en kæmpestor nyhed, da det for nylig blev afsløret, at Danmark skal lægge asfalt til starten af Tour de France i 2021. Det er en af verdens absolut største sportsbegivenheder, som altså kommer os til del.

Hele tre etaper får vi. Først en enkeltstart på 13 kilometer i Hovedstaden, hvor turen går forbi mange af de fornemme seværdigheder, som København har at byde på. Så en 190 kilometer lang etape fra Sjælland til Fyn, hvor især turen over Storebæltsbroen bliver et visuelt højdepunkt af de helt store. Endelig kommer sidste etape til at gå mellem vidunderlige Vejle og smukke Sønderborg.

Det er således en stor del af Danmark, der får glæde af mega-begivenheden. Hertil skal vi selvfølgelig ikke glemme erhvervslivet, som kommer til at nyde godt af de mange turister, som vil valfarte hertil for at få en del af oplevelsen. Tørre tal fra VisitDenmark viser, at Danmark høstede gevinster af Giro-starten i Herning og Horsens tilbage i 2012. Ifølge organisationen så op mod 500.000 tilskuere Giro-starten. Det er dobbelt så mange, som arrangørerne havde forventet. I omegnen af ti procent af tilskuerne, der var til stede i start- og målområderne, var gæster fra udlandet. Turismeomsætningen var på over 100 millioner kroner. Det er flotte tal, og jeg må med al respekt for Giroen minde om, at Tour de France er en noget større begivenhed.

Brandingværdien af, at milliarder af mennesker verden over kommer til at se Danmark fra sin smukkeste side, kan næppe heller overvurderes. Det kommer uden tvivl til at kaste turister af sig fremover også. Tænk lige på hvor mange danskere, der gennem tiden har valgt netop Frankrig som feriedestination stærkt inspireret af de flotte tv-billeder fra landet med Jørn Leths brummende stemme som kommenterende underlægningslyd. Mon ikke nogle af de mange, mange millioner, som ser Tour de France på en skærm, vil blive småforelskede i Danmark, når de for eksempel ser feltet suse over Storebæltsbroen? Det tror jeg bestemt.

Det er ikke lang tid siden, at nyheden blev endeligt afsløret, og interessen er allerede enorm. Hotelkæden Scandic er allerede blevet kimet ned af potentielle kunder, som vil høre til mulighederne for at overnatte. Der er dog ved det, at man normalt først kan reservere et år i forvejen, og der er godt to år til Tour-start, men Scandic er ved at se på mulighederne for at gøre noget særligt i denne forbindelse. Kæden Danhostel, der har vandrehjem overalt i Danmark, mærker også allerede nu en stor interesse for at booke i 2021, og man føler sig ganske sikker på, at man til den tid må melde alt udsolgt.

Ja, det kan være en rigtig god idé allerede nu at begynde med at planlægge, hvor og hvordan man vil opleve den fantastiske begivenhed.

I øvrigt er det værd at huske på, at Tour de France kommer til Danmark, fordi mange dygtige mennesker har ydet en sand jætteindsats for at få det til at ske. Touren er ikke bare lige dumpet ned i skødet på. Det er resultatet af en flot og målrettet indsats, som vi alle med rette kan være meget stolte af. Stor tak til alle, der har været en del af arbejdet.