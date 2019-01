Brexit trækker tænder ud for Danish Crown i Storbritannien

Danish Crown har længe haft kvaler i Storbritannien, hvor datterselskabet Tulip Ltd. ikke har kørt ordentligt. Midt under arbejdet med at vende skuden har Storbritanniens kommende farvel til EU givet lidet tiltrængt yderligere problemer.

Det fortæller administrerende direktør for Danish Crown Jais Valeur på dagen, hvor han har annonceret flere hundrede afskedigelser i specielt den britiske del af forretningen.

- Der er udfordringer på det britiske marked. I sidste uge annoncerede Tesco, den største supermarkedskæde, 9000 afskedigelser. Når vores kunder er tvunget til det, så siger det noget om det pres, vi som leverandører også mærker, siger Jais Valeur.

Presset er i høj grad udløst af, at de britiske forbrugere er blevet mere påholdende i takt med, at datoen for Storbritanniens farvel til EU nærmer sig.

Storbritanniens politikere kan ikke blive enige om, hvordan det skal ske, og derfor truer et farvel uden en handelsaftale. Det vil give et logistisk kaos, hvis trafikken mellem Storbritannien og EU ikke kan flyde frit.

- Forbrugertilliden er faldende i Storbritannien, og det er en afledt effekt af brexit, siger Jais Valeur og fortæller, at Danish Crown deler forbrugernes usikkerhed:

- Vi er ligeså forvirrede som alle andre over, hvad der skal ske, og kigger med forundring på, hvad der foregår.

- Vi sender 33.000 containere eller lastvogne til Storbritannien hvert år. Hvis ikke der kommer en aftale, skal der på hver af dem være dyrlæger, der tjekker, og tolddokumenter. Det er helt vanvittige mængder af dokumenter, der skal til, siger Jais Valeur.

Han tror dog på, at briterne vil være nødsaget til at finde en løsning på den ene eller den anden måde, når det kommer til import af fødevarer.

- Storbritannien har ikke været selvforsynende i 100 år med madvarer, og cirka 40 procent af det kød, de spiser, kommer fra udlandet.

- Så jeg tror på, at der bliver fundet nogle løsninger, så danske varer kan komme ind på markedet. Men det bliver dyrere og mere kompliceret, end det er i dag, siger Jais Valeur.