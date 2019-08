Brexit skaber bølgegang for DFDS: Nedjusterer vækstforventninger

Det danske rederi DFDS er blevet fanget af høj politiske bølgegang i Storbritannien og må derfor skrue ned for sine vækstforventninger i 2019.

Det melder rederiet ud i forbindelse med sit halvårsregnskab.

- Brexit er en ekstraordinær situation, som i øjeblikket sænker væksten i vores færge- og logistiknetværk. På trods af denne modvind er vi stadig på vej til at fortsætte vores vækst i år, skriver direktør Torben Carlsen i regnskabet.

DFDS har tidligere været involveret i de britiske planer for at sikre, at der kan komme forsyninger nok til Storbritannien i tilfælde af et brexit uden aftale. Samtidig har virksomheder i Storbritannien bygget lagre op i første kvartal, hvilket har skabt trafik på vandvejene.

Men nu er vinden vendt, og brexit er blevet et problem for DFDS.

DFDS' målsætning for i år var oprindeligt, at omsætningen skulle vokse med mellem 10 og 12 procent. Det er egentligt også lykkedes i første halvdel af året, hvor omsætningen er vokset med ti procent.

Men i andet kvartal er opbygningen af lagre i Storbritannien stilnet af. Det har givet lavere fragtmængder, og DFDS kan godt se, hvor det bærer hen. Derfor skruer rederiet ned for sine forventninger til hele året.

Selskabet forventer nu en vækst på mellem seks og otte procent. Forventningerne til overskuddet på driften er også sænket fra mellem 3,8 og 4 milliarder kroner til mellem 3,5 og 3,8 milliarder kroner.

Ifølge aktieanalytiker i Nordnet Per Hansen kan den faldende fragtmængde over Den Engelske Kanal udgøre et problem for DFDS, fordi rederiet kan have svært ved at skalere ned og begrænse sine omkostninger.

- Udfordringen er, at en betydelig del af omkostningsbasen er faste kapacitetsomkostninger, og faldende fragtmængder vil kunne få en relativ stor indflydelse på afkastet af den investerede kapital, skriver Per Hansen i en analyse.

Når DFDS alligevel kan holde vind i sejlene og øge omsætningen, skyldes det ifølge rederiet, at andre ruter oplever fremgang.

- Væksten i omsætningen og indtjeningen i andet kvartal var hovedsageligt drevet af ekspansion i Middelhavet og højere passageromsætning, skriver DFDS i sit regnskab.

DFDS, der blev grundlagt i 1866, opererer i 20 lande i Europa og Middelhavet. I foråret sagde rederiet farvel til topchef Niels Smedegaard. Han blev erstattet af sin finansdirektør Torben Carlsen.