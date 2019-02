Brexit og flyskat giver svagere britiske og svenske flytal

Der var igen i 2018 gang i flytrafikken over Europa, men efter et særligt stærkt 2017 var der sidste år en cocktail af årsager, der fik flytrafikken til at vokse langsommere end året før.

Det viser tal fra den internationale sammenslutning af lufthavne, ACI.

I Sverige og Storbritannien blev trafikken ifølge ACI svækket af politiske forhold.

I Sverige er det indførelsen af en flyskat, mens Storbritannien lider under usikkerheden om, hvad der sker, når landet forlader EU.

- De svageste resultater kom fra lufthavne i Sverige, hvor passagerer-trafikken mistede pusten efter introduktionen af en flyskat, og i Storbritannien, hvilket afspejler en voksende usikkerhed om økonomien, skriver ACI.

På tværs af Europa voksede passagertrafikken til, fra eller mellem europæiske lufthavne med 6,1 procent. Det er 2,34 milliarder rejser, der har været i luften over Europa.

ACI peger også på at strejker i luftfartssektoren har haft en påvirkning. Både lufthavne og luftfartsselskaber har oplevet strejker gennem 2018.

Blandt har Ryanairs kabinepersonale strejket.

Mens usikkerheden om Storbritanniens fremtidige forhold til EU fortsat er stor, står det klart, at den svenske flyskat afskaffes igen til sommer.