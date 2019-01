Brexit-glad pubmagnat fjerner europæisk vin fra sine pubs

En af Storbritanniens største restaurationskæder vil ikke længere sælge europæisk vin for at støtte brexit.

Ejeren af den kæmpe kæde af britiske pubs, restauranter og hoteller JD Wetherspoon, Tim Martin, er i gang med at fjerne al europæisk alkohol fra sine hundredvis af pubs.

Det sker i forbindelse med briternes udtræden af EU, som Tim Martin er en stor og langvarig fortaler for.

For nuværende er al europæisk vin røget af hylderne samt en lang række øl - blandt andet danske Tuborg, tyske Erdinger og tjekkiske Staropramen. Det skriver en række britiske medier, blandt andre The Mirror.

- Om man er enig med Tims synspunkter eller ej, så viser dette her, at han er en mand, der holder sit ord. Dette her er bare starten, og over de næste to år vil der være flere produkter fra hele verden, siger en talsmand for JD Wetherspoon til The Mirror.

En lang række vine fra Spanien, Frankrig og Tyskland er samtidig fjernet fra sortimentet og er erstattet med australske og sydamerikanske vine.

Tim Martin har i årevis været en passioneret fortaler for, at Storbritannien skulle forlade EU. Op til valget i 2016 fik han blandt andet lavet 500.000 pro-brexit bordskånere til sine pubs.

Sidste uge afsluttede han en "Free Trade Tour", hvor han rejste rundt til hundredvis af sine pubs og argumenterede for et brexit uden en aftale. Der ser han som en bedre løsning end den aftale, premierminister Theresa May arbejder for.

JD Wetherspoon er en af Storbritanniens største kæder med over 900 pubs, en omsætning på omkring 1,7 milliarder pund - 14,4 milliarder kroner - og over 38.000 ansatte.

At Tim Martin tror fuldt og fast på, at Storbritannien står bedre helt uden for EU, fremgår endog af selskabets årsrapport, hvor han bruger store dele af sin beretning på at argumentere for en hård brexit.

- Der vil være en stor belønning for firmaer og forbrugere, hvis Storbritannien kopierer lande som Singapore, Schweiz og Australiens tilgang til frihandel, skriver han blandt andet.