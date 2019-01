Breder sig på vestfynsk transportmarked: Kurt sikrer vækst i familiens 100 år gamle livsværk

- Vi har lige fået nye busser hjem sidste fredag, siger Kurt Jensen, mens han låser døren til en hvid Setra 517 HDH op og tager de høje trin op til passagergangen.

Hans seneste indkøb dufter stadig som en udstillingsmodel. Det beigefarvede læder på sæderne skinner, og det mønstrede gulvtæppe er blødt og pletfrit. Selv om det har kostet ham næsten 3,4 millioner kroner, har Kurt Jensen valgt "det bedste og det dyreste" og placeret endnu et eksemplar af bussernes svar på Rolls Royce på parkeringspladsen ved hans virksomhed, Haarby Turist.

På bare et år har han købt ni af dem. Mens de fleste skal bruges til rejser og længere turistture, skiller én af dem sig ud ved at minde mere om en tour-bus til et rockband på landevejene. Den er kulsort, har teksten VIP omringet af stjerner skrevet på siden og indeholder både sofagrupper, minibar og et fadølsanlæg med almindelig og classic.

- Vi kan mærke, at der er mange, der gerne vil have dem til firmaudflugter og transport af kunder, som skal have en hyggelig oplevelse, forklarer Kurt Jensen.

Nedenfor kan komme med personalet og Fyens Stiftstidendes fotograf Michael Bager indenfor i Haarby Turists nye VIP-bus i en 360-graders video.