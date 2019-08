I 2013 solgte Jacob Vestergaard sin virksomhed til Jysk Fynske Medier og fulgte selv med ind i koncernen - nu har han kappet båndene til den store mediekoncern for at vende tilbage til livet som selvstændig og partner i Clausen Gruppen, hvor ejer Thorsten Clausen har åbnet døren til familievirksomheden.

Han køber med egne ord en pænt stor slat af Clausen Gruppen, som blev stiftet af den nuværende ejer Thorsten Clausens far tilbage i 1984. Thorsten Clausen og Jacob Vestergaard blev både genboer, kollegaer og konkurrenter, da Vestergaard i 1997 stiftede Indoor Marketing, som også havde adresse på Cikorievej. Samme år overtog Thorsten Clausen nabovirksomheden fra sin far Poul Clausen.

- Jeg vil gerne være selvstændig igen efter nogle år hos Fynske Medier, men det brænder i mig for at få hånden på kogepladen igen. Jeg vil gerne den direkte kontakt til kunderne, og så vil jeg gerne tilbage i et firma, hvor beslutningsprocessen er lidt kortere, siger Jacob Vestergaard.

Nu har trangen til at være selvstændig og lægge hånden tilbage på kogepladen, så fået Vestergaard til at træde ud af koncerndørene igen og blive del af Clausen Gruppen, hvor han bliver både partner og kommerciel direktør.

Stiftet af Poul Clausen i 1984. I 1997 overtog sønnen Thorsten Clausen virksomheden, som tæller en grafisk afdeling med trykkeri og en reklamedel under navnet Kindly.Den tidligere indehaver af bureauet Indoor Marketing, som de seneste seks år har arbejdet hos Jysk Fynske Medier, Jacob Vestergaard, er ny partner i Clausen Gruppen, hvor han har købt sig ind. Firmaet har små og store kunder som både tæller virksomheder, større fødevareproducenter, museer og offentlige instanser og myndigheder. Selskabet, som i det seneste regnskab havde 74 (gns.) ansatte, skabte i 2018 en bruttofortjeneste på lidt over 30 millioner kroner, et underskud før skat på 3,7 millioner kroner og en egenkapital på 7,4 mio. kroner.

- Jacob er innovativ og er ekstremt dygtig til salg og udvikling, så med hans indtræden får vi en endnu bedre og bredere tilgang til markedet. Jacob tænker løsninger, og han taler løsninger, og det vil helt sikkert være med til at udvikle og flytte vores forretning endnu mere, siger Thorsten Clausen, som understreger, at der selvfølgelig følger en del overvejelser med, når man sælger en del af familievirksomheden.

Clausen og Vestergaard er enige om, at de meget forskellige, men det er netop også styrken i den nye ejerkonstellation i Clausen Gruppen, som gennem de sidste år har udviklet sig markant og bl.a. har tiltrukket en lang række nye, store kunder indenfor alt fra erhvervsvirksomheder til fødevarekæder og offentlige instanser. Den udvikling skal der skrues endnu mere op for, når Jacob Vestergaard bliver en del af virksomheden.

- Jeg er meget glad for, at Jacob indtræder som partner og kommerciel direktør, og jeg ser meget frem til, at Jacob kan medvirke til at sætte yderligere fart i udviklingen af Clausen Gruppen, siger han.

Det seneste plus i firmaet var i 2014, hvor man kom ud med et plus på tre millioner kroner, men siden har der været røde tal på bundlinjen. I det seneste regnskabsår fik virksomheden underskud på 3,7 millioner kroner, som ikke var tilfredsstillende ifølge regnskabet. Der er ikke tvivl om, at Vestergaard skal være med til at skabe nyt liv og energi i Clausen Gruppen, lyder det fra Thorsten Clausen.

Clausen Gruppen er beskæftiget med grafisk produktion i Clausen Grafisk, der er et er full-service trykkeri, og med kommunikation i reklamebureauet Kindly. og Thorsten Clausen glæder sig over, at få Vestergaard med ind.

Brænder for at være selvstændig

For den nye medejer af Clausen Gruppen, som i flere år var genbo til Clausen-familiens virksomhed med Indoor Marketing, handler det i høj grad om at komme tilbage til en tilværelse som selvstændig, hvor han ikke kun er meget tæt på beslutningerne, men også er med til at skabe en forretning og udstikke retningen.

- Det er det, jeg skal være. Jeg brænder for at være selvstændig, hvor man har mulighed for at præge udviklingen og være med til at fastlægge retningen for virksomheden. Det kunne jeg også i Jysk Fynske Medier, men det er noget andet, når man gør det for sig selv, siger Jacob Vestergaard.

Han bor i det centrale Odense med hustruen Marianne, mens børnene er flyttet hjemmefra, så den 51-årige reklame og bureaumand ser frem til at lægge både hånden på kogepladen og rigtig mange timer i forretningen Clausen Gruppen.

- Jeg har været selvstændig, siden jeg var 25 år, bortset fra min tid i mediehuset og man har aldrig fri som selvstændig. Jeg glæder mig til at komme i gang i Clausen Gruppen, og vores sælgere får travlt, når de kommer tilbage efter ferie, for jeg har mange idéer og tanker, men de kan være helt sikre på, at jeg selv kommer til at gå forrest i arbejdet, siger han.