Borgmestre: Ingen skal udelukkes fra at etablere affaldsanlæg

Borgmestrene i Nyborg og Nordfyn fastslår, at sagen om et fælleskommunalt anlæg til sortering af affald først skal behandles i de enkelte byråd, som skal lægge rammerne. Private aktører skal ikke udelukkes på forhånd, som der tidligere har været lagt op til, mener de.

I Ringe står der et anlæg til 100 millioner kroner, som ifølge ejerne i NC Miljø har masser af kapacitet til at håndtere op mod 40.000 ton husholdningsaffald.

Det svarer til den mængde, som et nyt fælleskommunalt anlæg gennem Odense Renovation er beregnet til at kunne aftage fra fynboerne.

Mens Peter Rahbæk Juel (S) nu opfordrer til at sende opgaven i udbud, så både Odense Renovation og private aktører kan byde ind på opgaven, så slår Venstre-borgmestrene i både Nyborg og Nordfyns kommuner koldt vand i blodet.

- Vi er i gang med en afklaringsfase. Vi er slet ikke færdige, og det skal vi bl.a. drøfte torsdag, siger Kenneth Muhs (V), borgmester i Nyborg Kommune.

- Vi skal have en fælles sagsfremstilling i de fynske byråd først. Vi er nået til at drøfte rammerne, så hvordan det ender ved jeg ikke, men det er vigtigt, at man ikke starter med at ekskludere nogen, herunder private aktører. Hvordan det så ender i sidste ende med kontrolbud, har jeg ikke nogen løsning på. Men man skal ikke starte med at ekskludere en privat aktør, siger han.