Borgmester i hård kritik: Skat bør se på Facebook-byggeriet i Odense

- De var røget ud på røv og albuer fra et kommunalt byggeri, siger Odense-borgmester Peter Rahæbæk Juel (S) om underleverandører til Facebook-byggeriet i Tietgenbyen.

Det sker efter sager om løndumping og muligt skattesnyd. Fagforeningen 3F har afsløret udenlandske firmaer i at overtræde overenskomsten og udbetale løn uden om det danske skattesystem.

To betændte sager med manglende lønudbetalinger for op mod 15 millioner kroner til flere hundrede udenlandske ansatte og mistanke om systematisk skattesnyd får nu Odense-borgmester Peter Rahæk Juel (S) til at kritisere underleverandører på Facebooksbyggeriet. Samtidig opfordrer han de danske skattemyndigheder til at se nærmere på sagen. - Hvis det var foregået på et kommunalt byggeprojekt i Odense Kommune, så var de underleverandører røget ud på røv og albuer, siger Odense-borgmesteren til Fyens Stiftstidende. En formulering han ordret også har brugt over for Fagbladet 3F, efter at 3F Bygningsarbejderne på Fyn i flere tilfælde har løftet sløret for det, der ligner systematisk snyd på løn-vægten og forsøg på at omgå det danske skattesystem for at holde lønudgifterne nede.

Fakta



Det fremgår desuden af forligsteksten mellem 3F og Tag og Facade, som Fyens Stiftstidende har set, at dele af lønudbetalingerne til flere end 200 ansatte hos underleverandøren er sket gennem tre britiske firmaer. Ifølge flere eksperter, som har udtalt sig til 3F Fagbladet i sidste uge, er det et ulovligt forsøg på at omgå skattesystemet i Danmark.



Kilde: Fagbladet 3F og 3F Bygningsarbejderne på Fyn I to tilfælde er flere hundrede udenlandske bygningsarbejdere hos firmaerne Errigal fra Irland og senest Tag og Facade, et britisk-ejet dansk firma, blevet snydt for bl.a. overarbejdstid og pension. I et andet tilfælde, Errigal, var der sidste sommer tale om 124 ansatte, som efter pres fra bl.a. 3F fik efterbetalt 7,8 millioner kroner i manglende løn af firmaet. Det har Fagbladet 3F beskrevet i en række artikler.Senest har firmaet Tag og Facade i forrige uge indgået et forlig med 3F og udbetalt 6,8 millioner kroner til 115 udenlandske ansatte - bl.a. fra Bulgarien. Firmaet har samtidigt valgt at underskrive en forpligtende samarbejdsaftale med 3F. Der venter muligvis også en bod ved Arbejdsretten for firmaet, som først har valgt at samarbejde med 3F få uger før en ventet sag skulle for Arbejdsretten i øvrigt.Det fremgår desuden af forligsteksten mellem 3F og Tag og Facade, som Fyens Stiftstidende har set, at dele af lønudbetalingerne til flere end 200 ansatte hos underleverandøren er sket gennem tre britiske firmaer. Ifølge flere eksperter, som har udtalt sig til 3F Fagbladet i sidste uge, er det et ulovligt forsøg på at omgå skattesystemet i Danmark.Kilde: Fagbladet 3F og 3F Bygningsarbejderne på Fyn

Facebook-byggeriet i Odense følger byggeplanerne, og de to datahaller er ifølge Fyens Stiftstidendes oplysninger overgivet til Facebook, som er i gang med at gøre klar til at sætte servere ind. Centret skal ifølge planen først tændes i 2020, og endnu er det meldt ud om en tredje serverhal bliver opført op grunden. Foto: Michael Bager

Sager med udenlandske arbejdere Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel lægger over for Fyens Stiftstidende ikke skjul på, at han forventer, at der bliver ryddet op i sagerne på byggegrunden i Tietgenbyen, selv om der er tale om en privat byggeplads. Han opfordrer samtidigt Skat til at se nærmere på de omtalte sager og de pågældende underleverandører. - Der må være nogle alarmklokker, der ringer hos Skat, når man kan se, at der er nogen, der unddrager sig skat for at kunne dumpe lønnen. Jeg vil kraftig opfordre Skat til at kigge de her sager efter og se, om der er et hul i skattelovgivningen, som man kan misbruge til at dumpe lønne og undgå at betale skat, siger han.

En blandet oplevelse Peter Rahbæk Juel roser 3F Bygningsarbejderne på Fyn for et vedholdende arbejde igennem det seneste år, mens han er skuffet over, at entreprenør Mace og bygherren Facebook ikke har mere styr på underleverandørerne på byggeriet. - Jeg bliver i hvert fald skuffet, hvis ikke de ting bliver bragt i orden, hvis de pågældende firmaer fortsat arbejder på byggepladsen, men det er også det, jeg hører fra både Mace og Facebook, som godt ved, hvilken holdning vi har til løndumping og brud på overenskomsten i Odense Kommune, siger han. Odense Kommune har i øvrigt haft et tæt samarbejde med netop Mace igennem længere tid, hvor en medarbejder fra kommunens beskæftigelsesafdeling har været placeret direkte på byggepladsen. Målet har været at få lokale ledige i job til gavn for såvel entreprenøren som de ledige. Tidligere har Odense Kommune fortalt, at flere end 100 ledige er kommet i job på byggepladsen. - Når I samarbejder tæt med Mace og Facebook for at hjælpe dem, kan du så være tilfreds med, at der både foregår løndumping og skattesnyd på pladsen samtidigt? - Jeg er rigtig glad for, at Mace og Facebook har været åbne for at lokale ledige kunne komme ind på byggeriet, men det blander jo oplevelsen, når der er underleverandører inde derude, som omgår både overenskomst og arbejdsvilkår - og øjensynligt også laver skatteunddragelse for at kunne gøre det billigere, siger borgmesteren, som håber at såvel bygherre som hovedentreprenør får ryddet op lynhurtigt på den private byggeplads. - Det er netop en privat byggeplads, så vi kan som kommune ikke blande os derude, men jeg håber, at dem, der er ansvarlige for byggeriet, får rettet op på de pågældende sager lynhurtigt, siger han.

Facebook: Regler skal overholdes Hovedentreprenør Mace er trods en aftale om det modsatte endnu ikke vendt tilbage til Fyens Stiftstidende for at kommentere sagerne på byggepladsen, mens Facebooks kommunikationsansvarlige i Norden, Peter Münster skriver følgende: "Vi er tydelige omkring vores forventninger til vores globale entreprenører: De skal færdiggøre deres byggeri under hensyntagen til lokal sædvane og i streng overensstemmelse med lokale regler. Disse forventninger gælder for alle underleverandører. Vi er i kontakt med Mace for at få yderligere information om deres tilgang til sagen. Vi har fuld tillid til, at de kan håndtere alle sager vedrørende deres underleverandører på passende vis."