Borgmester før åbningen af Facebooks datacenter: Der har været flere plusser end minusser i forløbet

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) er begejstret for at kunne føje Facebooks datacenter med 175 arbejdspladser og en historisk udnyttelse af overskudsvarmen til fortællingen om Odense. Plusserne er i overtal, men han havde dog gerne være nogle minusser i forløbet foruden. Han glæder sig til at fejre åbningen i Tietgenbyen torsdag.

- Du var med til at offentliggøre nyheden om Facebook på rådhuset i januar 2017. Nu er de klar til at tænde for de første servere. Har Odense fået den effekt, som du havde forventet?

- Jeg tror ikke, man skal undervurdere, hvor stor en effekt datacentret har haft og vil få for Odense. Facebook har selvfølgelig valgt Odense af nogle tekniske årsager, fordi det passede godt ind, men de har også valgt byen, fordi de troede på de planer og den strategi, vi har for byens udvikling. Vi så det som en blåstempling af alt det, der foregår i Odense. Det, der skete den januardag for snart tre år siden, gjorde, at vi begyndte at tro på os selv på en helt anden måde. Den symbolværdi, der er i at Facebook vælger vores by, kunne ikke købes for penge. Og vi kan se, hvor meget det hele rykker i byen inden for bl.a. robotter, it og medicinsk cannabis. Den dag var et vendepunkt.

- Facebooks datacenterchef i Europa, Niall McEntegart sagde på pressemødet i 2017, at Facebook ville være en del af byens liv og spille en aktiv rolle. Har de leveret det, der blev lovet den dag i form af bl.a. lokale arbejdspladser og elevpladser?

- Helt ærligt er der både plusser og minusser i forløbet, men når man lægger det hele sammen, så syntes jeg, Facebook har leveret. De har gjort gældende overfor underleverandører, at de skulle skabe job til de lokale. Og der er skabt mere end 100 job til ledige fra Odense. Så ved jeg godt, at der har været underleverandører, som ikke kunne leve op til reglerne, men de er røget ud. Når man lægger det hele sammen, så syntes jeg datacentret har bidraget til byens udvikling. De mange udenlandske bygningsarbejdere og firmaer har jo været del af byens liv, boet på hotellerne og givet en autentisk stemning på den irske pub.

- Pladsen har været lukket land stort set, men hvordan har I oplevet samarbejdet med entreprenøren og Facebook?

- Samarbejdet med Facebook har været godt hele vejen igennem. Og det har det også med hovedentreprenøren Mace, hvis vi lige ser bort fra de sager, der har været. Vi har jo sådan set ikke noget at gøre i forhold til, hvad der foregår på en privat byggeplads, men de dårlige sager, der har været, er selvfølgelig ikke noget, der flugter med det værdisæt, vi ønsker i Odense. Det har jeg gjort meget klart, at vi ikke var tilfredse med.

- Er du tilfreds med den reaktion, der kom på de sager om løndumping og snyd, som 3F har afsløret?

- Jeg havde helst været det hele foruden, for de underleverandører, der klokkede i, følger ikke vores værdisæt. Derfor er jeg tilfreds med, at der blev handlet med konsekvens.

- Der har været rejst kritik af, at der ikke blev skabt lokale arbejdspladser og elevpladser nok. Har det været en rimelig kritik?

- Det er igen både og. Især i starten af byggeriet har de taget mange ledige ind hos underleverandører. Det tæller på plussiden. På den anden side kunne der måske godt have været plads til flere lærlinge, men det foregår jo på en privat byggeplads, så det er ikke noget, vi som sådan har mulighed for at blande os i.

- Hvad kan Fyn og Odense bruge centret til, nu hvor det snart står færdigt?

- Der kommer 175 blivende arbejdspladser og en lang række vedligeholdelsesfunktioner, som vil give afledte effekter. Og så formår vi som det første sted i verden at bruge overskudsvarmen fra et datacenter. I en tid, hvor bæredygtighed fylder mere og mere, har vi gjort noget genialt, når vi som de første i verden bruger det. Lokalt kan det bidrage til vores egen ambition om at tage kul væk fra Fynsværket, og så burde det jo være en standard for, hvordan man bygger datacentre i hele verden. På den måde har vi bidraget med noget klogt til verden.

- Nu står der et datacenter med 175 ansatte i udkanten af byen. Hvordan kan I bruge det?

- Alle, der arbejder for at tiltrække virksomheder eller har erhverv i byen, har Facebook som en klar reference. Og det, at de valgte os til. Det er en del af historien om byen, fordi det også siger noget om, hvad vi kan tilbyde, og så har det betydning, at man kan sige, at Facebook har valgt at flytte ind i Odense, når man taler om, hvad byen kan.

- Oprindeligt var der planer om at bygge tre serverbygninger i de første haller - er der fortsat mulighed for at bygge mere eller har de planer om at købe mere jord af Odense Kommune?

- Det må du spørge Facebook om.