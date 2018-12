Boligpriserne tager et mindre dyk

Over de seneste år har boligpriserne haft kurs op. Men i september dykkede priser på både huse og lejligheder.

Der var et mindre prisfald på både huse og lejligheder i september.

Samtidig er antallet af handler faldet. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Priserne på huse og lejligheder faldt med henholdsvis 1,4 procent og 0,4 procent fra august til september.

Hos Nordea vurderer chefanalytiker Lise Nytoft Bergmann, at flere års prisfest på særligt ejerlejligheder har gjort, at færre boligkøbere kan være med.

- Det (prisfaldet, red.) vidner om, at de lukrative år på ejerlejlighedsmarkedet nu er fortid, og at vi skal til at vænne os til en mere normal situation på ejerlejlighedsmarkedet, skriver hun i en kommentar.

Til gengæld ser hun prisfaldet på huse som et midlertidigt forhold og fremhæver, at lave renter og en god udvikling i beskæftigelsen vil få flere boligkøbere til fadet i de kommende år.

Der blev handlet 3936 huse i september og 1381 lejligheder.