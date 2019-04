Boligkøbere på jagt efter hus i det fynske skal være godt rustet på pengepungen, hvis de vil købe en villa i Odense M eller Odense C. Kun to postnumre uden for Odense sniger sig med på top-ti-listen over de dyreste kvadratmeterpriser på Fyn.

25.025 kroner. Det er gennemsnitsprisen for en kvadratmeter villa, hvis boligen ligger i Odense M, og dermed topper postnummer 5230 listen over de dyreste kvadratmeterprise på Fyn, viser statistik, som Boligsiden.dk har udarbejdet for Fyens Stiftstidende.

I 2018 og de første måneder af 2019 blev der handlet 187 villaer og huse i Odense M, og de kostede i snit knap 3,7 millioner kroner - helt præcist 3.690.604 kroner. Kun ét andet postnummer på Fyn præsterede i samme periode en kvadratmeterpris på mere end 20.000 kroner i gennemsnit, og det var 5000 Odense C, hvor en kvadratmeter i snit løb op i 22.268 kroner. I Odense C blev der i samme periode handlet næsten lige så mange villaer som i Odense M, nemlig 102. Top-10-listen er i det hele taget præget af Odense-postnumre - kun Middelfart og Kerteminde sniger sig med i top-ti. Top-10-listen for de dyreste fynske kvadratmeterpriser ser således ud: 1. 5230 Odense M: 25.025 kr. 2. 5000 Odense C: 22.268 kr. 3. 5250 Odense SV: 17.483 kr. 4. 5220 Odense SØ: 16.106 kr. 5. 5200 Odense V: 15.724 kr. 6. 5500 Middelfart: 15.112 kr. 7. 5260 Odense S: 15.070 kr. 8. 5210 Odense NV: 14.715 kr. 9. 5270 Odense N: 14.653 kr. 10. 5300 Kerteminde 14.378 kr. Lige uden for top-ti ligger Svendborg på 11.-pladsen efterfulgt af Odense NØ. På landsplan koster en kvadratmeter hus i gennemsnit 13.802 kroner, og selv om priserne i hovedstaden ikke længere stiger med raketfart, er der ingen, der kommer i nærheden af gennemsnitsprisen i hovedstadsområdet. Her skulle man i 2018 i snit punge ud med 25.112 kroner, mens det til sammenligning var 9988 kroner i Region Syddanmark.

Langeland højdespringer Kigger man på, hvor kvadratmeterpriserne på huse er steget mest i det forgangne år, er Langeland til gengæld en højdespringer. Her er kvadratmeterpriserne på villaer ikke skyhøje - 6471 kroner - men fra 2018 til 2019 er huspriserne i området ifølge Boligsiden.dk steget med 38,6 procent. Det mestrer ingen andre kommuner på Fyn eller i resten af landet for den sags skyld, og en landsdækkende tendens er, at huspriserne ikke bare buldrer afsted i stort set alle landets kommuner. Ved indgangen til foråret 2018 var huspriserne steget i 75 af landets 98 kommuner, mens der i år var højere priser i 58 kommuner. Det er især områder omkring København, at farten er gået af de skyhøje priser, som til gengæld har fået mange til at søge væk fra bymidten. Birgitte Daetz, boligøkonomi på Boligsiden.dk: - Boligmarkedet udvikler sig som ringe i vandet. Som regel ser vi første antræk til en ny udvikling i København, og langsomt spreder effekten sig ud i landet. Det er lige nu tilfældet med boligpriserne, hvor vi ser, at endnu flere dele af provinsen mærker den energi, der kom med rentefaldet i 2015. Priserne stagnerer i København og stiger andre steder. Det er overordnet en sund udvikling, siger Birgit Daetz.