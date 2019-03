Fleksibel

Øverst på listen ligger Broby i Faaborg-Midtfyn kommune, hvor der i perioden blev handlet 72 huse. De kostede i gennemsnit lige under en million kroner, og her stod en kvadratmeter i snit i 6472 kroner - den billigste kvadratmeterpris i den periode.

- Kvadratmeterprisen i Fyns billigste postnummer ligger 50 procent under landsgennemsnittet, som er på 13.802 kroner. Der er med andre ord mulighed for at få rigtig meget hus for pengene, hvis man er lidt fleksibel i forhold til beliggenhed. Der er mange overvejelser forbundet med at købe hus, og derfor bliver det for mange en afvejning af, hvor mange goder, der følger med at gå på kompromis med beliggenheden, siger Birgit Daetz, som er boligøkonom hos Boligsiden.dk.

Lige efter Broby ligger Stenstrup, hvor en kvadratmeter i snit kostede 6.974 kroner, og hvor den gennemsnitlige salgspris var godt 960.000 kroner, mens man i Glamsbjerg - nummer tre på listen - i snit skulle give 6978 kroner for en kvadratmeter villa.