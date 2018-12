De seneste boligtal viser stigende huspriser, men priserne på de københavnske ejerlejligheder fortsætter med at falde.

Tallene fra Boligsidens Markedsindeks viser, at huspriserne er steget 4,3 procent over det seneste år.

Ifølge boligøkonom Mira Lie Nielsen fra Nykredit viser de seneste tal, at boligfesten er rykket til provinsen.

- Vi er der i boligmarkedets cyklus, hvor prisstigningerne rykker ud fra de største byer til kommuner længere væk. Det gælder især omkring København men skam også omkring Aalborg og Aarhus.

- Efter tre-fire år med meget kraftige prisstigninger på huse tæt på landets største byer, så er prisniveauet blevet så højt, at mange familier ikke længere kan være med, skriver hun i en kommentar til tallene.

I København har lejlighedsejerne i flere år nydt godt af store prisstigninger.

Der er dog skruet ned for farten på priserne på det københavnske lejlighedsmarked. Således er prisen på en ejerlejlighed i København faldet svagt for sjette måned i træk i november.

Målt sæsonkorrigeret faldt priserne med 0,4 procent i november i forhold til oktober. Det er på landsplan 1,2 procent flere huse, og hele 25,9 procent flere lejligheder til salg end på samme tid sidste år.

Mira Lie Nielsen peger på, at der er færre boligkøbere, der kan være med i Københavnsområdet, fordi priserne har været historisk høje.

- Samtidig trådte strengere kreditkrav i kraft ved årsskiftet, hvilket ligeledes har reduceret feltet af potentielle købere i de dyreste områder, skriver hun blandt andet.

Fredag er der desuden nye tal fra Finans Danmark, der har udsendt sin boligudbudstatistik. Den viser, at der 35.075 huse og 8162 ejerlejligheder at vælge imellem på markedet.

Udbudspriserne på ejerlejligheder i København er steget 33 procent fra november 2014 til november i år. Finans Danmark peger derfor på, at der er god mulighed for at kunne købe hus uden for byen for de ekstra penge.

- Det har været en rigtig god investering at købe lejlighed i København de seneste år, og det har gjort mange boligejere til millionærer.

- En familie, der købte lejlighed i København for fire år siden, kan i dag finansiere halvdelen af prisen på et hus alene for prisstigningen, hvis de for eksempel vil flytte til Lejre.

- Og hvis de vil flytte til Kalundborg, er det trefjerdedele af husets pris, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, i en pressemeddelelse.

Det seneste år er udbuddet af ejerlejligheder i København steget med 43 procent, og der står i dag 2619 ejerlejligheder til salg.

- De fleste ejerlejligheder i København ryger rimelig hurtigt af ejendomsmæglernes hylder, også selv om der er lidt flere ejerlejligheder på markedet.

- I dag ligger ejerlejligheder i København i gennemsnit til salg i cirka 3,5 måned, siger Ane Arnth Jensen.