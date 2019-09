Børsflirt afbrudt: London-børs afviser frieri fra Hongkong

En mulig fusion mellem to af verdens større børser er gået i vasken. Børsen i Hongkong, HKEX, har fået en kurv fra LSEG, der ejer London Stock Exchange.

Tankerne om en fusion mellem de to børser bliver ikke til noget, lyder det fredag fra London ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Onsdag forlød det, at ejerne af børsen i Hongkong - HKEX - havde henvendt sig i Storbritannien for at få London Stock Exchange (LSEG) til at drøfte en fusion.

HKEX-ejerne havde dog en betingelse for fusionsplanerne. LSEG har gang i en overtagelse af analyseselskabet Refinitiv. Det krævede HKEX-ejerne blev droppet.

Det har tilsyneladende fået LSEG til at vende om på hælene.

- Bestyrelsen har enstemmigt afvist det betingede forslag, og på grund af dets fundamentale fejl (kravet om at droppe overtagelse af Refinitiv, red.) ser den ingen grund til yderligere diskussion, skriver LSEG i en udtalelse.

Buddet fra Hongkong lød ellers på en pris, der samlet set ville værdisætte selskabet til 31,6 milliarder britiske pund eller 264 milliarder kroner.

Opkøbet af Refinitiv står til sammenligning til en pris på 183 milliarder kroner.