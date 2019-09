Børser kan være på vej mod bryllup til mange milliarder

En fusion mellem to af verdens største børser kan være på trapperne.

Ejeren bag børsen i Hongkong, Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX), har sendt en forespørgsel til ejeren af London-børsen om en mulig fusion.

Det fremgår af en meddelelse fra HKEX, hvis største aktionær er regeringen i Hong Kong.

Ifølge meddelelsen bliver aktionærerne hos London-børsens ejer tilbudt en pris, der samlet set vil værdisætte selskabet til 31,6 milliarder britiske pund eller 264 milliarder kroner.

London-børsen er ejet af selskabet London Stock Exchange Group (LSEG), der foruden London-børsen også ejer en række andre børser, herunder den italienske.

HKEX gør i sin meddelelse opmærksom på, at der er tale om en forespørgsel og foreløbigt ikke et egentligt bud på London-børsen.

I meddelelsen bliver det også nævnt, at der ses store strategiske muligheder i en sammenlægning af de to selskaber. Blandt andet fremhæves det, at en kombineret virksomhed vil kunne skabe en global markedsleder.

- Efter indledende dialog med LSEG ser vi frem til at arbejde videre i detaljer med bestyrelsen hos LSEG for at vise, at den her handel er i bedste interesse for alle aktionærer, investorer og begge forretninger, siger Laura Cha, der er bestyrelsesformand hos HKEX, i meddelelsen.

Forespørgslen fra HKEX følger, efter at LSEG for nogle uger siden meddelte, at selskabet ville overtage finansvirksomheden Refinitiv for 183 milliarder kroner.

I meddelelsen fra HKEX fremgår det, at en betingelse for en eventuel fusion vil være, at købet af Refinitiv ikke bliver til noget.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har LSEG efter meddelelsen fra HKEX oplyst, at selskabet vil "overveje forespørgslen", men at det "stadig vil engagere sig" i en overtagelse af Refinitiv.