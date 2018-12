Bliver først lovligt i det nye år: Iværksætter vil forbedre klimaet med el-løbehjul

Jesper Knudsen, iværksætteren bag I-Go, har i øjeblikket et mindre kontor på Odense Havn og et 50 kvadratmeter stort lager hos opbevaringsudlejlerne Boxit. Pressefoto: Vinkel Kommunikation

56-årige Jesper Knudsen sælger elektriske løbehjul i virksomheden I-Go. Den skal ikke kun kunne løbe rundt, men også give et bidrag til kampen mod global opvarmning.

De fræser allerede rundt på dem i London og Paris, og snart kan de blive en del af Odenses storbyimage i gaderne eller under armen på letbanens passagerer. Den lokale iværksætter Jesper Knudsen har - muligvis som den første i Danmark - startet en virksomhed, der specialiserer sig i klimavenlige, elektriske løbehjul. Han tror så meget på sit produkt, at han har taget chancen, selvom der har været politisk polemik omkring transportmidlet, der først bliver lovligt fra 1. januar 2019. - Nu har vi for eksempel lige fået at vide, at vi ikke kan nå at reetablere Indlandsisen. Vi er nødt til at stoppe med at belaste miljøet, og jeg har ikke haft fantasi til at forestille mig, at politikerne ikke ville gøre det her lovligt, forklarer den 56-årige iværksætter.

Ifølge Jesper Knudsen er det smarte ved el-løbehjulene, at man kan pakke dem sammen, så man ikke er til gene for andre passagerer i for eksempel S-toge. Pressefoto: Vinkel Kommunikation

Også for ældre Han har da også allerede solgt snesevis af løbehjul, siden hans virksomhed, der går under navnet I-Go, gik i luften i juli med en internetshop. På den måde har han fundet ud af, at de elektriske løbehjul rammer flere forskellige forbrugere, end han havde forventet. - Vi havde regnet med at sælge mest til aldersgruppen 17-25 år, men vi tog så meget fejl. Vi sælger en stor del til folk, som er over 50. Jeg ved ikke, om det er, fordi de er mere miljøbevidste eller har bedre råd til at købe. Vi har også solgt en del til pensionister, som stadig har balanceevne, som ikke har kræfter til at køre på cykel, fortæller Jesper Knudsen. Når han siger "vi", henviser han til sig selv og en mekaniker, der træder til efter behov. I-Go's fysiske rammer består endnu af et mindre kontor på havnen i Odense og et 50 kvadratmeter stort lager hos opbevaringsvirksomheden Boxit. - Men vi skal have mere plads, for allerede nu kløjes jeg, når jeg skal have varer med ind. Jeg leder efter større lokaler, men det er rigtig, rigtig svært at opdrive egnede lokaler i Odense C, siger Jesper Knudsen, der selv stammer fra Odense.

I-Gos el-løbehjul kan klare op til 20 kilometer per opladning afhængig af førerens vægt. Pressefoto: Vinkel Kommunikation

Kan klappes sammen Lige nu indeholder varelageret to slags elektriske løbehjul og en enkelt model inden for elektriske scootere. Det er dog løbehjulet, som kan tilbagelægge op til 20 kilometer på en opladning, der ifølge Jesper Knudsen for alvor vil kunne konkurrere med den ellers lige så klimavenlige cykel. - Hvis du tager med tog, bus, S-tog eller lignende, kan du lynhurtigt klappe løbehjulet sammen og tage det med. Her bliver man lidt ilde set, hvis man kommer ind med en cykel, når der ikke er plads i det fyldte S-tog om morgenen, forklarer iværksætteren, der også regner med at sælge til virksomheder med for eksempel lagermedarbejdere, som skal rundt på store arealer. Den helt store drivkraft bag I-Go er dog ikke blot at gøre livet lettere for pendlere. I-Go bliver formodentlig Jesper Knudsens sidste virksomhed, og det har været vigtigt for ham både at kunne tjene penge og være med til at passe på klimaet. - Jeg er dybt bekymret for vores miljø. Når vi kan høre, at det er ved at være for sent, og vi ikke kan vende afsmeltningen af Indlandsisen, er det til at græde snot over, fortæller han endnu engang. Jesper Knudsen står ligeledes bag virksomheden Texit, som forhandler tilbehørsprodukter til kabler, og har været medarbejder hos chokoladevirksomheden Konnerup & Co ved Faaborg.