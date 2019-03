Mandag eftermiddag fik Lindø Offshore Renewables Center (LORC, red.) et tilskud på 50 millioner kroner fra regeringen til etablering af et nyt testcenter. Et tilskud, der vækker stor glæde hos LORCs bestyrelsesformand, Anders Eldrup.

Hvad tænker du, Anders Eldrup, at det kommer til at betyde for den fremtidige vindmølleindustri, at I kan teste så store vindmøller hos jer?

Det betyder, at vi kan teste de allerstørste møller, der findes i verden i en årrække frem. De kan i virkeligheden kun testes i Danmark. En del år endnu vil Danmark være det eneste sted, man kan teste de møller. Det betyder selvfølgelig meget for de danske møllefabrikanter - at de kan være helt skarpe og konkurrencedygtige. I de næste led vil der være mange arbejdspladser, der reddes ved, at vi fremtidssikres, når vi har et anlæg som det her.

Hvad betyder det for jer, at I har fået et tilskud på 50 millioner?

Det betyder, at regeringen har givet sit blå stempel på, at man synes, at det er den rigtige vision, vi har. Det er en smule dristigt at sige, at man vil bygge en maskine, der kan teste 16 megawatt møller, før de er udviklet og klar, så det er hønen og ægget - hvad skal komme først. Der har regeringen givet sit blå stempel og sagt, at vi skal være på forkant, og at det er en rigtig strategi, vi har lagt. Og så har de endda lagt 50 millioner oveni. Det er både den blåstempling og de penge, de har lagt i, der er afgørende for, at vi kan gennemføre projektet.

Hvordan er det at blive udvalgt til at skulle teste de store vindmøller?

Vi vil selvfølgelig gerne være de dygtigste i klassen - der er jo få konkurrenter i Tyskland og England. Men vi vil gerne være de dygtigste - og det bliver vi med det nye anlæg. Det, der især er interessant, er, at vi er med til at fremtidssikre dansk vindmølleindustri og de mange arbejdspladser. Det er det, som det i bund og grund handler om. Vi er en privat fond, vi skal ikke tjene penge i den forstand - vi skal være til nytte for industrien.

Hvordan tror du, at det påvirker fremtiden, at I kan få lov at teste de store havvindmøller?

Det er vigtigt for den danske vindmølleindustri. Danmark var det første sted i verden, hvor man opstillede møller i havet for snart 20 år siden. Det har bredt sig i første omgang til Nordsøen, men nu breder det sig ud til hele kloden. Vi ser amerikanere, koreaner, japanerne og australiere tage det til sig. Men hvor det før var en selvfølge, at produktionen skete i Danmark, så vil det blive mere spredt i fremtiden. Det, der er enormt vigtigt for os, er, at udviklingen og design af nye møller - alt det intellektuelle arbejde i forbindelse med produktionen, bliver i Danmark. Det er vigtigt, at vi har de bedste universiteter og de bedste testfaciliteter og udviklingsmiljøer her. En stor del af den intellektuelle del af industrien bliver i Danmark. Det er vigtigt for os, at vi er førende på området.