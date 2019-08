Bjørn beamer hjem til klassen

Beam-robot hjælper otte-årige Bjørn Pedersen til at holde kontakten både til klassen og hjem til sine søskende i Ribe, selv om han i lange perioder har været isoleret på OUH's børneafdeling på grund af smittefare.

- Jeg har været på skattejagt med Kasper, han er også indlagt med leukæmi, så kunne vi følges rundt. Vi fandt skatten, som var chips og chokolade, og ellers betyder Beam også, at jeg kan komme op og vælge mad i køkkenet, det kan jeg jo ellers ikke, siger han.

I det år har han i lange perioder været isoleret på grund af smittefare, men robotten har gjort det muligt at fastholde kontakten til klassen hjemme i Hviding ved Ribe.

Bjørn sætter fingrene til tastaturet og kører robotten ud af stuen, mens fotografen i let løb følger efter.

Hans ansigt toner frem på skærmen på den Beam-robot, der også står i stuen. Det er en såkaldt tele-presence-robot fra selskabet Suitable Technologies i Californien i USA - et selskab som fynske Blue Ocean Robotics har samarbejdet med i fem år og netop har overtaget.

- Når der er ikke er net-forbindelse, så gør jeg sådan her!

Beam gør Bjørn i stand til at komme uden for stuen, hvor han har været isloeret i lange perioder på OUH. Foto: Michael Bager

Duksen rydder pladsen for Beam

38-årige Line Roust Stenger Pedersen smiler, mens hendes søn styrer Beam efter fotografen ude på gangen.

- Det har været vildt godt for ham at holde kontakten til klassen, og de har været enormt søde. De har bl.a. dukse, som har været gode til at rydde op, så Bjørn kunne komme rundt med Beam, siger hun.

I øjeblikket står robotten hjemme hos familien, hvor Bjørns to mindre brødre Storm og Thor dermed kan se storebror på skærmen.

- Det betyder meget for ham, at han kan se dem og snakke med dem, siger hun.

En af de to brødre skal donere knoglemarv til den transpantation, der snart venter Bjørn på Rigshospitalet i København.

- Der er udsigt til en længere behandling derovre, så jeg håber meget på, at vi kan få lov til at bruge Beam derovre fra også, siger hun.

- Jeg ville ønske for alle børn, der er indlagt som Bjørn, at de kunne få lov til at bruge den robot, siger hun.