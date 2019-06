Billigere ferierejser holder de danske forbrugerpriser nede

De danske forbrugerpriser faldt en lille smule i maj, hvor billigere ferierejser og elektricitet trak ned.

Helt præcist dykkede forbrugerpriserne 0,1 procent i maj sammenlignet med april. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Hos Nykredit vurderer cheføkonom Tore Stramer, at påsken kan have spillet ind på udviklingen.

Påsken faldt i år i april, og det kan have sendt priserne på fly- og charterrejser op i den måned, hvor mange tager på ferie, hvorefter de er faldet igen i maj.

Han kalder det positivt, at forbrugerpriserne ikke rykker sig markant, da det giver forbrugerne flere penge mellem hænderne.

En gennemsnitsfamilie får ifølge Tore Stramer 16.500 kroner i ekstra købekraft om året, fordi lønningerne i år gennemsnit ventes at stige mere end priserne.

- Danskernes privatøkonomi må da siges at være bomstærk i øjeblikket.

- Ud over at danskernes realindkomst stiger pænt, så er renterne historisk lave, og såvel boligpriserne som beskæftigelsen stiger i størstedelen af landet, skriver Tore Stramer i en kommentar.

Forbrugerpriserne - der også går under navnet inflation - dækker over udviklingen i priserne på varer og tjenester.

For et lands økonomi er det vigtigt med en lille smule inflation for at holde gang i forbruget.

Når man ser udviklingen over det seneste år, er forbrugerpriserne steget med 0,7 procent. Det er blandt de laveste i EU.

Over det seneste år trækker priser på husleje, restauranter og legetøj mest op, mens tøj, computere og elektricitet går i den anden retning med faldende priser.