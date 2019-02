Billige billetter og dyr brændstof giver Ryanair underskud

En cocktail af højere brændstofpriser og lave billetpriser medførte et tab på 20 millioner euro for luftfartsselskabet Ryanair i seneste kvartal. Det viser deres regnskab, som er blevet lagt frem mandag.

- Selv om et tab på 20 millioner i tredje kvartal er skuffende, så trøster vi os med, at det udelukkende skyldes svagere billetpriser, så vores kunder nyder rekordlave priser, hvilket er godt for væksten i passagerer både nu og i fremtiden, siger topchef Michael O'Leary.

O'Leary henviser til et stigende antal passagerer. Selv om Ryanair har haft flere afgange, har flyene været lige så fyldte som sidste år. Derfor var der 2,3 millioner flere rejsende med en Ryanair-afgang sammenlignet med samme periode sidste år.

Underskuddet på 20 millioner euro svarer til et underskud på omkring 150 millioner danske kroner.

Ryanair har et såkaldt skævt regnskabsår. Deres tredje kvartal sluttede derfor med 2018's udgang. Det sidste kvartal i regnskabet løber derfor i kalenderårets tre første måneder.

Når det fulde regnskab er klar, forventer Ryanair stadig at have en omsætning på mellem 1 og 1,2 milliarder euro. Det svarer til et sted mellem 7,5 og 9 milliarder kroner.