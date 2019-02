Bevar huset, hist hvor vejen slår en bugt

Det er de fynske bindingsværkshuse og -gårde med stråtag, der for alvor tiltrækker turister til Fyn. Af den - og mange andre gode grunde - skal der gøres meget mere for at bevare den gamle bygningsmasse rundt om på øen, mener dagens klummeskribent, Niels Jørgen Hansen. Han opfordrer lokalpolitikere til at gøre mere for at bevare de gamle fynske huse og gårde.

Det ligger så smukt i skovbrynet, hvor den lange markvej bliver til skovvej. Et fint gammelt, hvidkalket skovløberhus med bindingsværk og nyere stråtag. Grusvejen går imellem huset og udhuset, hvis bindingsværk og tagskæg svajer sammen med syldstenene. Lige til et guldaldermaleri eller brug i en film.

Jeg har nydt synet og hilst på beboerne på de snart mange års vandreture i skovene ved Fjellebro Gods, hvis gamle slægt holdt bygningerne i så fin stand.

Men en ny godsejer er kommet til og nye penge, slottet og parken er flot istandsat, men det lille bindingsværkshus er der ingen interesse for. I dag er ruder smadret og dørene står åbne. Ejendommen er tilsyneladende dødsdømt. Som så mange andre af vores historiske bygninger ude på landet.

"Fyn er Danmarks have", skrev H.C. Andersen til en af sine venner. Der er så smukt på Fyn, og det er vi fynboer stolte af. Men uden alle de idylliske bindingsværkshuse og -gårde i landskabet og de gamle bondelandsbyer ville landskabet sandt at sige ikke adskille sig fra så meget andre steder i verden.

Der findes langt mere spektakulære landskaber, og vore gamle slotte ligner slotte andre steder i Europa. Derimod er vores gamle bondegårde og -huse helt enestående og kan ikke ses i andre lande.

Jeg husker, at der for en del år siden blev lavet en undersøgelse af, hvad turister på Fyn lagde mest vægt på. Hvorfor kommer de? Det kunne forventes at H.C. Andersens Hus og Egeskov var topscorere. De var da også med på listen, men de vigtigste attraktioner var Det Sydfynske Øhav, fynboerne selv og det fynske landskab med de små snoede veje og de mange stråtækte bindingsværkshuse og bondegårde.

De gamle gårde og huse forsvinder i øjeblikket i et forfærdeligt tempo. Ganske få er fredet, og det sikrer dem i øvrigt heller ikke, for ejerne kan blot lade dem forfalde. Så er de ikke værd at bevare, og Kulturstyrelsen affreder dem. Eksempler er Egense gamle præstegård og Lydinge Mølle samt 130 andre ejendomme, som i øjeblikket er under affredning.

Så noget må gøres, og det haster, inden de historiske bygninger er fjernet eller erstattet med Husompagni-typehuse.

Det er nok en almindelig forventning, at det er statens opgave at sikre vores bygningsarv. Men Kulturstyrelsen har kun 34 millioner kroner årligt at gøre godt med til det formål, svarende til 3.800 kroner pr. bygning, mens Statens Kunstfond til sammenligning bruger 500 millioner kroner til for eksempel tilskud til støbning af en betonbænk ved Ringe Sø!

I Danmark er omkring 9.000 bygninger fredet. Det er nogenlunde samme antal som i Berlin. I Holland er 50.000 bygninger fredet og i England 200.000.

På Fyn ligger de fredede bygninger fortrinsvis inde i byerne. Ude på landet er det mest slotte og herregårde, mens bondehuse og -gårde kun i meget få tilfælde er blevet fredet. Blandt Danmarks knap 1,2 millioner huse er der nu kun 20.000 bindingsværkshuse tilbage.

Kulturstyrelsen prioriterer bevarelsen af hovedstadens gamle huse højest. Jeg er selv direktør i og medejer af et selskab, der ejer en fredet ejendom midt i København og har der oplevet en anderledes håndfast administration af fredningsbestemmelserne. Renoveringen af en butik har nu været under sagsbehandling i fire år, og jeg ser frem til at få de nødvendige tilladelser til at gøre renoveringen færdig, så lokalerne kan lejes ud.

Men bortset fra den økonomiske ærgrelse værdsætter jeg skam nidkærheden, for havde det været en alderderstidssvarende bygning ude på landet, var den sikkert blot blevet indstillet til affredning efter at have stået tom i fire år.

Overlades opgaven alene til Kulturstyrelsen, vil der for eftertiden kun eksistere nogle få udvalgte fredede bygninger som repræsentanter for fortiden ude på landet. Det er næppe nok til at få turister til at komme valfartende.

Så kommunerne må til at leve op til deres forpligtelser som de primære forvaltere af bevaringsindsatsen. Det er nok så vigtigt som mange af deres andre udgifter til at tiltrække bosættere og turister.

Bevaring af vores gamle bondehuse og -gårde handler imidlertid både om penge og om indstillingen til at bo i vores gamle bygningsmasse.

I England er der stor prestige i at bo i et lavloftet gammelt hus, og der hæges om de historiske detaljer, selv om de måske ikke gør boligen mest praktisk.

Unge danskere har desværre ikke historisk interesse i samme omfang. De kan ikke se grunden til at bevare en dør, der er for lav, eller skævt bindingsværk, når man bare kan rive det hele ned og bygge nyt og moderne for det samme, som en renovering koster.

Den holdning skal ændres. Men det kræver, at man fra politisk side holder op med at favorisere nyt byggeri økonomisk i forhold til de gamle ejendomme. Det er for eksempel dumt, at ejendomsskatter er højere på stråtag end eternittag.

Og de danske livsstils-journalister må være lidt mere nuancerede og ikke kun dovent promovere byggeindustriens markedsføring af firkantet byggeri i stål, glas og beton med laboratorielignende interiør som den eneste ramme for det gode liv for unge familier.

Priserne på de fredede ejendomme i Troense og Dyreborg viser, at det kan betale sig at vedligeholde de gamle huse og miljøer, både for den enkelte husejer og samfundet som helhed.

Men det ville være trist, hvis det ender med at være de eneste steder på Fyn, turisterne kan se beboede, gamle, stråtækte bindingsværkshuse.

Jeg opfordrer så indtrængende til, at der er et politisk parti, der gør bevaringen af landbohistorien til en mærkesag, og at nogle kommunalpolitikere helhjertet engagerer sig i bevarelsen af de historiske bondehuse og -gårde. Her er faktisk en ledig sag.