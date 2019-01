Bestikkelsesdømte Atea får millionkontrakt med kommuner

Atea, der i 2018 blev dømt for omfattende bestikkelse, har vundet en kontrakt til 66 danske kommuner.

Det store it-selskab Atea har vundet en omfattende kontrakt med 66 danske kommuner. Det sker året efter, at selskabet blev idømt en millionbøde for omfattende bestikkelse af flere ledere i Region Sjælland.

Kontrakten, som Atea har vundet, har en værdi på 544 millioner kroner over de næste tre år og dækker software til 66 kommuner og "tre sjællandske institutioner" oplyser Atea i en pressemeddelelse.

- Det gør mig utrolig glad og stolt, at vi er blevet udvalgt som leverandør på denne betydelige aftale.

- Vi glæder os rigtig meget til i endnu højere grad at være med til at drive den digitale udvikling i det offentlige Danmark og til at sikre kommuner og institutioner effektive og prisrigtige softwareprodukter og -services i en meget høj kvalitet, skriver Senior Vice President Morten Bo Jørgensen fra Atea i meddelelsen.

I juni 2018 blev Atea sammen med en række af selskabets tidligere topfolk og flere offentligt ansatte dømt for bestikkelse. De offentligt ansatte var blevet bestukket med blandt andet dyre middage og rejser.

Siden sagen kom frem har selskabet Atea samarbejdet med myndighederne og har efterfølgende implementeret en lang række anti-korruptionsforanstaltninger.

I september vurderede Kammeradvokaten, at Atea ikke kunne udelukkes fra udbud på grund af dommen.

Efterfølgende udtrykte innovationsminister Sophie Løhde sin frustration.

- Jeg er dybt forarget over Atea-sagen, hvor en virksomhed har bestukket offentligt ansatte. Det er ikke alene moralsk forkasteligt, det er også fuldstændig uacceptabelt.

- Og det skal vi slå langt hårdere ned på, så vi sender et tydeligt signal om, at det accepterer vi på ingen måde i Danmark, skrev hun i en pressemeddelelse.

Hun nedsatte samtidigt en tværministeriel arbejdsgruppe, der kigger på, hvordan reglerne for offentligt udbud kan strammes.