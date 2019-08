2. Beliggenhed, beliggenhed....

Gå efter at købe bolig et område med en positiv udvikling og gerne tæt på skole, med udsigt osv. Der er økonomisk fornuft i at købe en bolig med god beliggenhed, da fremtidige prisstigninger på boligen er afhængig af, at det er et sted, hvor også andre gider at bo. Så tænk i beliggenhed.