Bekymring i fynsk koncern: Sætter rekord men frygter fremtiden

Plastvirksomheden SP Group med hovedsæde på Nordfyn har haft sit bedste halvår nogensinde - både når man taler om størrelsen på salget og overskuddet. Men koncernen tænder alligevel en gul lampe, da salget bremsede op i andet kvartal.

- Til trods for global uro, mange markedsudfordringer og stigende råvarepriser er det lykkedes at øge salget og driftsindtjeningen igen i første halvår, siger administrerende direktør, Frank Gad, ifølge en meddelelse.

- Vi tror fortsat på, at vi kan nå en omsætning for hele året på 2,0-2,1 milliarder kr. med et overskud før skat i niveauet 200 millioner kroner, men der er grund til at være bekymret over den geopolitiske udvikling, siger SP Groups chef.