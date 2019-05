Begejstret fynsk robotdirektør i Canada: Vinder stor international pris

UVD-robot fra Blue Ocean Robotics har vundet en stor robotpris i Canada onsdag aften - robotten er allerede i brug på en række sygehuse og hospitaler og på markedet i 40 lande, prisen åbner for nye muligheder for robotten, der dræber bakterier med uv-lys.

For lidt over en håndfuld år siden startede tre roboteksperter fra forsknings- og universitetsmiljøet den fynske virksomhed, sidste år fik de en række større investorer med og her til aften vandt de så en af de mest prestigefyldte priser i robotbranchen.

Fynske Blue Ocean Robotics, som fremstiller servicerobotter indenfor sundhed, hotel, byggeri og landbrug, vandt onsdag aften dansk tid en af verdens mest prestigefyldte priser indenfor robotbranchen, IERA Award 2019, med sin desinficeringsrobot UVD Robot.

Det var medstifter og adm. direktør Claus Risager, der kom på scenen i Montreal for at modtage prisen. Risager er begejstret i sin melding fra Canada onsdag aften:

- Jeg er lige gået ned fra podiet med førstepræmien - med IERA Award 2019 præmien. Det er stort. Der er nok 1.500 i salen, så det giver altså en stor oplevelse for mig personligt også, ud over at både Blue Ocean Robotics og UVD Robots er flot fremhævet på den meget flotte platte, som er fulgt med. Det er simpelthen en fantastisk oplevelse for os.

Blue Ocean og Risager vandt i øvrigt i konkurrence med en anden fynsk robot, nemlig Mobile Industrial Robots mobile robot, som allerede har vundet en stribe priser.

Blue Ocean Robotics vandt altså med sin UVD Robot, der er en UV desinfektionsrobot, som øger patientsikkerhed ved at reducere risikoen for kontakt med bakterier og andre skadelige mikroorganismer. Hospitaler kan med UV desinfektionsrobotten garantere 99,99 procent desinficerede patientstuer og dermed en markant reduceret risiko for hospitalsrelaterede infektioner til patienter, personale og pårørende.

Robotten er allerede i brug på mange hospitaler og Blue Ocean oplever en stor interesse for robotten, som er på markedet i 40 lande.

- Vi er helt vildt stolte af at vinde IERA Award 2019. Det er en fantastisk international anerkendelse. Det betyder, at verden forstår, at vi står med et banebrydende produkt, som ikke blot reducerer risikoen for at få hospitalsrelaterede infektioner for patienterne, men i høj grad også besøgende og hospitalspersonale. Alle kan de føle sig trygge i lokaler, som er blevet desinficeret af robotten, siger en stolt Claus Risager, adm. direktør og medstifter af Blue Ocean Robotics.