Bedre løn i Polen gavner skibsværft i Assens

Lønninger for polske værftsarbejdere stiger, og det mærkes positivt på Assens Skibsværft, vurderer værftsejer Erling Pedersen.

Han er en af dem, der i mange år har været grueligt træt af konkurrencen fra Polen, fordi lave, østeuropæiske lønudgifter betyder, at stålarbejde havner på polske i stedet for danske hænder.

- Jeg synes, det er begyndt at vende. Vi kan mærke, at der er mangel på arbejdskraft i Polen, og at deres lønninger er steget ganske gevaldigt for at forhindre, at alle polakker rejser ud og arbejder i England, Norge, Sverige og Danmark. Når de gør det, er de polske værfter tvunget til at ansætte folk fra Rusland eller endda Korea, siger Erling Pedersen, som hilser udviklingen velkommen.

- Det er selvfølgelig godt for os. Når det ikke i samme grad kan betale sig at få lavet alt stålarbejde i Polen, får vi mere og mere stålarbejde. Vi har i dag et stort stålsjak, som har nok at lave - det havde vi ikke, hvis jeg kigger ti år tilbage. Polakkerne er stadig billigere end os, men det er heldigvis ikke så markant, som det har været, fastslår han.