Bedre image for finanssektoren: Det kræver mere personligt ansvar

Erhvervsklumme: For at få moralen tilbage og et bedre image skal ejerskab og ansvar personificeres i finanssektoren. Ejere og kunder må gerne være identiske, og de skal have indflydelse, mener Niels Jørgen Hansen. I årtier har han arbejdet i eller tæt på bank- og finansverdenen, som efter hans mening har lært meget lidt af historien.

Er du også træt af bankerne? Og realkreditten? Føler du, at de har haft for let spil til at flå dig med renter og gebyrer, uden at de skal yde noget til gengæld?

Det er værst med de store, Danske Bank og Nordea, fordi servicen er reduceret til høflig selvbetjening af en pengeautomat i en mur, og du ikke kan huske, hvem og hvor din kunderådgiver er. De har helt mistet interessen for almindelige kunder. De mindre har såmænd heller ikke været for pæne med hensyn til renter og gebyrer, men de findes da som regel endnu i nærheden.

Finansverdenen opførte sig - med få undtagelser - forfærdeligt under krisen, da ledelserne fik behov for at redde sig ud af den suppedas, de havde bragt sig selv i. Renter blev sat op, indgåede aftaler brudt, lån krævet indfriet.

Bankerne havde dummet sig med vidtløftige lån og frem for alt ved ikke at forudse, at udviklingen ville vende, hvilket jo ret beset er bankledelsernes vigtigste opgave. Resten har de folk til.

De finans- og pengepolitiske lempelser, krisen blev forsøgt afværget med, blev i stort omfang neutraliseret af bankers og realkredittens øgede gebyrer og marginaler.

Velfærdsbesparelser og skattelettelser endte dermed i finanssektorens kasser. Indtægtsstigningen var angiveligt nødvendig for at polstre banker og realkredit.

Men polstringen var tilsyneladende slet ikke nødvendig for realkreditselskaberne, for de sendte alene i 2015 9,1 milliarder kroner, næsten halvdelen af deres indtægter, videre til bankerne. Realkredit Danmark alene har efter krisen udloddet kr. 11,4 milliarder kroner til sin ejer, Danske Bank.

Og dem havde Danske Bank heller ikke brug for. I 2017 udloddede banken 9,4 milliarder kroner til sine aktionærer oven i de mange flere milliarder, banken allerede havde og fremtidigt påtænkte at udbetale til aktionærerne via aktietilbagekøb.

Danskerne burde føle sigrøvrendt og gå på gaderne som de brændstofdemonstrerende franskmænd.

Men indtil videre har vi bidt frustrationen i os. Til gengæld er indignationen nu stor på vegne af russiske forsyningsselskaber og kaukasiske statskasser, der er blevet udsat for hvidvask. Og forargelsen er stor over storbankernes servicering af udbyttesvindlerne.

Finanssektoren siger nu, at den er ked af sin rolle i hvidvask- og udbytteskandalerne, men ikke et ord om dens opførsel under og efter finanskrisen.

Nogen mener, det er kapitalismens fallit eller liberalismens skyld. Sandheden er, at ingen -isme fungerer uden moral. Og virksomheder har ingen moral, det er kun noget, mennesker kan have.

Professor Johannes Sløk sagde i en fjernsynssamtale i 1988, at "god forretningsmoral er noget vrøvl". Det er blot forretningers langsigtet mest hensigtsmæssige måde at opføre sig på. Og her er vi inde ved kernen, nemlig at det lange sigt er blevet for kort.

Hvorfor er det mon sket?

De oprindelige sparekassers, bankers og kreditforeningers navne fortalte, hvem de var skabt for, hvad de lavede, og hvor de virkede. Spørgsmålet er, hvem de store finanskoncerner egentlig er til for?

Efter en længere periode med diskussioner om, hvorvidt virksomheder var til for medarbejdere, kunder eller samfundet, slog den amerikanske nobelpristager Milton Friedmann allerede i 1970 fast, at aktieselskaber selvfølgelig er til for ejerne, og at virksomhedsledelse derfor måles på den samlede værdiskabelse for aktionærerne. Det kaldes shareholder value-princippet.

Danske børsselskaber og finansjournalister overtog efterhånden tanken, så fokus drejede sig fra virksomhedernes drift og overskud over til kursudviklingen på børsen. Virksomhedens børsværdi blev mere interessant end dens egenkapital.

For at nå højeste shareholder value skal alle værdier frem i lyset, potentielle risici nedtones, budgetter forskønnes og fremtidsudsigterne tales op. Bestyrelsen giver derfor sig selv og direktionen bonusser og aktieoptioner som incitament for at få aktiekursen til at stige i en fart. Virksomhederne fusioneres, og de teoretiske synergieffekter værdisættes.

Goldman Sachs-typernes visdom bredte sig til Nationalbanken, Finanstilsynet, handelshøjskolerne (som nu kaldes noget ande) og til regeringsapparatet. Alt skulle fusioneres og børsnoteres. Der skulle etableres finansielle supermarkeder. Gensidigt eje, forbrugereje, foreningseje og selveje var gammeldags og yt.

Set fra finansjonglørernes side kan man jo godt forstå det, men det er en gåde, hvorfor Venstre, Radikale, der oprindeligt stod bag andelstanken, og Socialdemokratiet, som dyrkede det kooperative, aktivt medvirkede til at opløse de oprindelige ejerformer.

Hvorfor skulle kreditforeningernes forretninger sælges til bankerne? Egenkapital kunne man jo have skaffet som hidtil.

Hvorfor skulle Sparekassen Faaborg, Svendborg Sparekasse og Amtssparekassen omdannes til aktieselskaber og børsnoteres?

Standardforklaringen var, at det var for at skaffe adgang til kapital på børsen, hvis der blev brug for det. Men det har vist sig at være søforklaringer.

Måske var det blot medløberi? Præstigen ved at være børsnoteret? Bjergsomhed, ledelsernes mulighed for aktieoptioner?

Hvordan får vi så igen en finanssektor, vi har tillid til? Mere kontol? Nej, flere bureaukratiske regler giver kun mere monopol til de finanskoncerner, der har råd til dyre eksperter. Og udgifterne væltes over på kunderne.

For at få moralen tilbage skal ejerskabet og ansvaret personificeres. Ejere og kunder må gerne være identiske, og de skal have indflydelse. Det kræver overskuelighed og gennemskuelighed.

"Keep it simple" skal derfor være hovedtemaet i regelsaneringen, så nye udbydere kan blive etableret og skabe konkurrence. Man skal tilskynde til etablering af nye, forbrugerejede pengeinstitutter og finanstjenester med ægte demokrati, ikke noget med at ledelsen reelt kan udpege sig selv.

Så kan de store finanskoncerner se, om de kan konkurrere med det.

Finanstilsynet kan derefter koncentrere sig om at holde øje med de indviklede produkter og transaktioner samt at forhindre, at kompleksitet igen bliver brugt til at snyde forbrugerne.